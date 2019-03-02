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Климкин помечтал об аномальном: России пригрозили устроить в Чёрном море "Бермудский треугольник"

02 марта 2019, 01:24  •  22 • В мире
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Чёрное море превратится в Бермудский треугольник для России. Своими фантазиями о превращении акватории в аномальную зону он поделился на международном форуме по безопасности Черноморского региона в Одессе, однако пояснять значение своих слов подробнее не стал.
"Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму", - процитировали слова из выступления Климкина РИА Новости. В агентстве напомнили, что выход к Чёрному морю, помимо России и Украины, имеют Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния.
Глава МИД Украины ранее уже успел насмешить публику заявлением, что Россия и Белоруссия произошли от Незалежной. Он посчитал, что Россия и Белоруссия произошли от Украины - дескать, когда-то они отделились от Киевской Руси.

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