Климкин назвал Чёрное море Бермудским треугольником для России

Чёрное море никогда не будет принадлежать России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности в Одессе.

«Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него Бермудским треугольником», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

Климкин также выразил уверенность, что Киев вернёт Крым.

«Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 пройдут в северо-западной части Чёрного моря в июле.