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Климкин дал совет будущему президенту по поводу отношений с Россией

05 февраля 2019, 16:09  •  211 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что будущему президенту необходимо выстраивать логичную политику в отношениях с Россией.
 
© Nicolas Landemard Le Pictorium globallookpress.com
 

«Первое, что необходимо, — построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией», — сказал глава МИД в интервью «ЛIГА.net». 

Так, по его словам, следует решить, какие документы оставить, какие упразднить, а также когда это делать и почему. 

«Необходим комплекс решений, как мы относимся к России и ко всему, что с ней связано: в политике, экономике, торговле, культуре — во всём абсолютно. По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества», — заявил Климкин.

Он подчеркнул, что эта логика должна быть поддержана обществом, иначе она не будет работать. 

Ранее нынешний украинский лидер Пётр Порошенко призвал сохранить курс в НАТО и ЕС после выборов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 

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