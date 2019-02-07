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Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"

07 февраля 2019, 04:09  •  72 • В мире
Шведские аналитики сделали предположение, что России намерена вступить в "затяжную войну" со значительным противником. В числе будущих целей аналитики называют Китай и военный блок НАТО.
Шведские аналитики предположили, что Россия якобы готовится к "затяжной войне". Данные размышления были опубликованы Институтом Тотальной обороны Швеции.
В отчете сказано, что выводы о подготовки можно сделать якобы на основании активных учений российских военных. В числе возможной агрессии РФ эксперты называют Китай (с которым, кстати Россию связывают союзнические отношения), а также НАТО.
Как отмечают составители доклада, за последние годы Россия не только нарастила число военных учений, но и ВС РФ в целом повысили боеготовность. Это необходимо, чтобы быстро переходить от "повседневной деятельности» в мирное время к выполнению боевых задач во время войны", передает SVT.
Автор доклада Юхан Нурберг убежден, что РФ "готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО".
Несмотря на очевидную несуразицу в выводах, автор все же предпочел не замалчивать, что на учениях, проводимых российскими военными часто принимают участие и иностранные боцы.
Так, на учениях "Восток-2018" участвовали также Китай и Монголия. Но автор нашел объяснение "несостыковке" – якобы несмотря на участие, это имело скорее политический смысл и никак не отразилось на российском военном потенциале.

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