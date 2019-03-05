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Китай готовится к войне. От кого?

05 марта 2019, 17:09  •  110 • В мире
Расходы Китая на оборону бьют все рекорды. Почему Красный дракон наращивает мускулы? Для защиты или для нападения? И есть ли в этом угроза для России?
Автор:
Гасанов Камран
Затраты на оборону Китая в этом году увеличиваются на 7,5 процентов. Они составят 1,19 трлн юаней или $177,61 млрд. До $750 млрд у США всё ещё далеко, но Пекин на всех порах сокращает этот разрыв, даже несмотря на низкие темпы ВВП.
Учитывая, что рост экономики КНР в этом году замедлится до 6-6,5 процентов, получается, что Китай наращивает армию в ущерб экономике. Для таких жертв явно должны быть какие-то веские причины. И тут возникают вполне резонные вопросы. Китаю кто-то угрожает? На Китай кто-то планирует нападать? А, может быть, сама Поднебесная собирается кого-то атаковать?
Я не берусь утверждать и тем более обвинять китайцев в империалистских планах, но могу точно сказать, что потенциальных противников у них хватает.
Этот длинный список возглавляют Соединённые Штаты. В доктрине национальной безопасности США чётко прописано, что вместе с Россией Китай — главные соперники Америки. Причём ещё неясно, кто более опасный соперник. Госсекретарь Майк Помпео, например, считает, что больше следует бояться Китая, а не России.
М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com
Эти опасения заставляют США активнее работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И не случайно, Дональд Трамп сразу после инаугурации совершил 12-дневное турне по Азии. В октябре он посетил Японию, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины. Каждая из этих стран имеет территориальные споры с Китаем, и в каждой из них, кроме Вьетнама, есть американские военные базы. Политические контакты неразрывно связаны с военными. Пентагон регулярно проводит военные учения с Южной Кореей (в Жёлтом море), Филиппинами (в Южно-Китайском море) и Японией (в Японском море), и тем самым показывает Китаю, кто в регионе «хозяин». И в ходе своего визита на Филиппины, Помпео подтвердил, что в случае войны этой островной страны с Китаем, Вашингтон выступит на стороне Манилы.
Военная активность США в Тихом океане для Китая — это то же самое, что и для России расширение НАТО на западных границах, где проходят стратегически важные газопроводы в Европу. Потому что восточный берег Китая — это его «ворота в мир». Именно отсюда идёт основной поток товаров в Азию, США и Европу. И здесь же расположены главные финансово-экономические центры Поднебесной, такие как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу. Китайцы опасаются, что Трамп может поступить с ними, как Наполеон с британцами, и устроит Китаю континентальную блокаду. А от этой блокады КНР может защитить только мощная армия. Вот поэтому-то Пекин и наращивает мускулы.
Фото: www.globallookpress.com
Ещё одним аргументом в пользу увеличения расходов является соперничество с растущей Индией. В 2017 году, Китайцы из-за территориально спора в Гималаях чуть не вступили с индусами в войну. И в этом региональном противостоянии симпатии США полностью на стороне индусов. Кстати говоря, в том же 2017 году США вместе с Индией и Японией провели масштабные военные учения на Андаманских островах в Индийском море. Эти острова находятся на подступах к жизненно важному для КНР Малаккскому проливу, через которую Китай получает 80% морских поставок нефти, в основном из Персидского залива.
Из всего вышесказанного видно, что Китаю есть от кого защищаться. Однако это вовсе не говорит о том, что Поднебесная — пацифистская страна, и сама не представляет угрозу для соседей. Не стоит забывать, что Китай всё ещё намерен вернуть под свой контроль Тайвань. Он считает Монголию отторгнутой территорией, а на страны АСЕАН смотрит также как США на Латинскую Америку. Так что ещё большой вопрос, кто от кого на самом деле защищается.
Если говорить о российских интересах, то с Китаем у России территориальных проблем нет. Пекин — главный торговый партнёр Москвы. Россия и КНР поддерживают друг друга в ООН и создали такие глобальные структуры безопасности, как ШОС и БРИКС. Однако при всём при этом никто не должен строить иллюзий насчёт дружбы с Поднебесной. Нужно чётко понимать, что эта крупнейшая по населению страна и вторая экономика мира растёт вблизи «пустых» районов Сибири и Дальнего Востока. Так что России нужно не только увеличивать военную мощь, но задуматься и о сдерживающих альянсах. Причем не только со своими традиционными союзниками, вроде Индии, Вьетнама и Монголии, но даже и с проамериканскими Японией и Кореей. Объединение «двух Корей» тоже может стать положительным фактором для сдерживания китайской мощи.

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