Ким не позволил Трампу себя одурачить

Саммит США и Северной Кореи в Ханое закончился ничем. Почему Ким Чен Ын и Дональд Трамп не смогли договориться, и опасен ли этот провал для России?

Автор:

Гасанов Камран

Ради того, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, Ким Чен Ын преодолел половину Азии. На своём бронированном поезде он проехал целых 66 часов, добравшись до китайско-вьетнамской границы, где пересел в лимузин и в сопровождении 30 автомобилей двинулся в Ханой. Трамп подвиг своего партнёра оценил. Он крепко пожимал ему руку, хлопал по плечу и назвал Кима «хорошим парнем».

Но когда дело дошло до реальной политики, выяснилось, что им говорить, в общем-то, не о чем. Трамп и Ким отменили церемонию подписания совместной декларации, перенесли брифинг на более ранний срок и досрочно покинули отель «Метрополь».

Почему политики не смогли прийти к соглашению, об этом на пресс-конференции рассказал сам американский президент.

У нас было несколько вариантов, но в этот раз мы решили не выбирать ни один из них. … По сути, они (северокорейцы – прим. Царьграда) хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не можем пойти на такой шаг,

– сказал Дональд Трамп.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

В своём заявлении Трамп явно что-то недоговаривает. Да, Ким хочет отмены санкций. Причём полной. Но почему американцы на это не идут? Вот главный вопрос. США не идут на это, потому что хотят, чтобы КНДР первой пошла на уступки. То есть КНДР должна прекратить ядерные испытания, уничтожить свои полигоны и передать их под международную инспекцию. И только после этого Вашингтон начнёт ослаблять санкции против Северной Кореи.

США действуют по формуле, о которой как-то напомнил российский президент: «Давай съедим твоё, а потом каждый своё».

Ким прекрасно понимает, что, отказавшись от ядерного оружия, которое его страна создавала десятилетиями, он не получит никаких гарантий от Белого дома. Завтра Трампа сменит какая-нибудь Хиллари Клинтон и дезавуирует американо-корейские договорённости. Собственно, то, что сделал сам Трамп с иранской «ядерной сделкой». В результате КНДР так и останется под экономическим давлением и вдобавок к этому потеряет ядерное оружие. А без него Ким Чен Ына ожидает судьба Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.

«Ким уяснил один урок, который преподали ему и всему миру. Пока у тебя в руках имеется атомное оружие – ты в безопасности. Большой привет Ливии, Сирии, Египту и всем остальным. Поэтому Ким никогда не избавится от этого оружия. Трамп хотел, чтобы была достигнута денуклеаризация, он хотел бы иметь козыри во внутриполитической борьбе. На что Ким Чен Ын, который с молоком матери впитал в себя этот тезис, читает газеты и видит, что произошло с Ираком, конечно, никогда не согласится. И он на 100 процентов прав», – рассказал в беседе с Царьградом американист Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, решение проблемы в Корее зависит от самих Штатов – Вашингтону нужно вывести военные базы из Южной Кореи.

До тех пор, пока американские войска будут на территории Южной Кореи, какой-либо диалог невозможен,

– добавил эксперт.

Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com

Встреча в Ханое не стала ещё одним «камешком» в фундаменте ожидаемого всеми мирного договора между Пхеньяном и Вашингтоном, а была воспринята большинством экспертов и СМИ как «показательное шоу». Виновник этого шоу, по большому счёту, даже не Трамп, который пытался изобразить хорошую мину при плохой игре, а проблемы у него дома.

Накануне в ходе слушаний в Палате представителей бывший юрист миллиардера Майкл Коэн сделал ряд заявлений против президента. В частности, Коэн признался, что Трамп заставлял его лгать, и назвал того «расистом» и «мошенником». При таком политическом фоне и с учётом недовольства Конгресса нормализацией с Северной Кореей для президента США объявлять о смягчении санкций против «диктатора» было бы «смерти подобно».

Если говорить о российских интересах, то они лежит в первую очередь в области безопасности. С Северной Кореей у России общая 40-километровая граница. Если США и КНДР пойдут по пути конфронтации, то она затронет и нас. Потенциальная ядерная война грозит Дальнему Востоку экологической катастрофой и притоком корейских беженцев. Это, конечно, экстремальный случай, но сбрасывать его со счетов было бы проявлением наивности. А если брать экономику, то и в этом смысле мир между США и КНДР нам выгоден.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин говорил, что Дальний Восток должен стать мотором российской экономики. В рамках этой стратегии Москва намерена привлечь в регион инвестиции из Японии, Китая и Кореи. В частности, есть план строительства железной дороги из южнокорейского Пхохана в Хабаровск. Однако реализовать эти грандиозные планы без мирного соглашения между США и КНДР будет крайне сложно.