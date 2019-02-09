Киеву не удалось остановить «Северный поток-2» даже Макроном

До вечера пятницы 8 февраля Киев практически последние свои надежды по борьбе с «Северным потоком-2» связывал с Францией. Это была внезапно вспыхнувшая надежда, которая на миг осветила изможденные в борьбе с клятыми москалями лица занимающего пост президента Украины Порошенко, премьера Гройсмана, министра инфраструктуры Омеляна и даже сиамского близнеца украинской политики Зоряна и Шкиряка. Благо, от Парижа ничего такого не ждали, поскольку до сих пор он был абсолютно равнодушен к строящемуся газопроводу.

Но вдруг… Вдруг в четверг французские СМИ сообщили, что власти ре6спублики изменили свою позицию и будут голосовать за внесение поправок в третий энергетический пакет – этот законодательный акт Евросоюза в сфере регулирования энергетики. Суть предлагаемых сводится к тому, чтобы распространить его действие не только на страны ЕС, но и на третьи государства. А согласно этому пакету никакая компания не может быть одновременно транзитером и поставщиком-производителем предлагаемого ею товара, с одной стороны. А с другой – хозяин той же трубы не может занимать ее мощности более, чем на 55% из-за угрозы монопольного положения и злоупотреблений, происходящих от этого. То есть, если есть еще какой-то поставщик, пусть он и палец о палец не ударил и в строительство транспортной инфраструктуры и евроцента не вложил, обязан пустить его в свою трубу. А если такого нет, то все равно – можешь использовать свои мощности, но не больше, чем на 55%.

Понятное дело, что и первое положение, и второе напрямую были направлены против «СП-2», поскольку оператором проекта является зарегистрированная в Швейцарии стопроцентная дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2. Первое положение обязывало «Газпром» продать трубопровод кому-то еще, второе сохраняло транзит (и, как следствие, зависимость) газа из России через Украину, Польшу, Словакию и т.д с получением этими странами платы за то, что через них в свое время проложили трубы на Запад. Ясны и причины, которые делают эти страны противниками проекта, помимо их русофобии. К ним присоединились и «гордые, но мелкие тигры» Прибалтики, которые готовы вырвать себе оба глаза, лишь бы сосед в России лишился хотя бы одного. Против проекта активно интригует и администрация США, но у американцев еще и собственный гешефт в перспективе – помимо «уменьшения зависимости Европы от России», они хотят впарить Старому Свету свой дорогой сжиженный газ, обеспечив стабильный рынок сбыта на десятилетия вперед.

«Зависимость от России» в последние годы слышится из всех европейских и заокеанских углов как заклинание колдуна вопреки очевидному факту взаимозависимости. Ведь газ невозможно как-то одномоментно перенаправить, и если Европа зависит от России как от продавца-поставщика, то и Россия зависит от Европы как от покупателя. Но такие аргументы в Брюсселе предпочитают не слышать. Еще и потому, что европейская бюрократия нацелена на уменьшение прав каждого из государств на достижение своих собственных национальных интересов.

- Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинять ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия, - заявил немецкой газете Süddeutsche Zeitung неназванный чиновник французского правительства, комментируя изменение позиции Парижа по «СП-2» перед заседанием постоянных представителей стран-членов ЕС по вопросу внесения поправок, которое назначили на 8 февраля. То есть сами поправки вносить еще не планировали, но могли в целом их одобрить и вставить в план работы.

Такая трогательная забота не могла пройти мимо чутких ушей Киева, который, помимо постоянного поиска денег для себя (желательно, без отдачи), озабочен не менее важной для него геополитической проблемой – чем еще и как можно нагадить северному соседу под дверь. А тут одно (возможное сохранение транзита газа и получение порядка 3-х млрд. долларов, которые в случае прекращения поставок газа в Европу через Незалежную нечем еще и заместить) удачно совмещалось с другим.

- Макрон – это голова, - уверенно говорили киевские политические сакса…, извините, аксакалы, и, демонстрируя не очень чистый средний палец, заключали. - Я бы ему в рот палец класть не стал.

- Макрон – просто душка. Настоящая Эммануэль, - томно вздыхали горячие украинские политизированные дивчины.

- А помните, помните, как Макрон говорил, что «приструнит» Путина перед избранием еще? – вспоминали ветераны АТО, разбросанные по госпиталям и психлечебницам.

Одним словом, все были уверены, что вот ужо сейчас «галльский петух» как клюнет прямо в темечко, тут и «Рашке» конец.

Не сложилось. Как говорится, не прошло и пятницы…

- Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС, предложив новую их редакцию, которая не блокирует российский проект, - заявило информационное агентство ТАСС и прояснило источник информации. - Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полученный германо-французский проект компромиссного документа.

Говоря коротко, все сказали, что предлагаемые поправки – это, конечно, очень хорошо (very good!, и даже extremely good!), но есть нюансы. Страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского трубопровода, сама будет решить, применять ей эти поправки к Третьему энергопакету в данном случае или нет. Париж получил возможность и поддержать поправки, сняв в свой адрес все возможные упреки со стороны «младоевропейцев» и не поссориться с Берлином, как он умудрился это сделать с Римом буквально на ровном месте.

Масштабы разочарования, злобы и ненависти, волны которых понеслись из Киева в адрес Германии трудно оценить. Ведь вроде бы все уже было на мази. И твердое французское слово прозвучало. И на тебе – вместо перемоги опять зрада! Плачьте Зорян и Шкиряк, утирай слезы рельсом гиперлупы Омелян, доставай Петро заветную фляжку против диабета. А на маршруте «Северного потока-2» даже трубы не стали медленнее укладывать.

Как ехидно написали в микроблоге «Немецкой волны», описывая эту ситуацию: «Сопротивление Франции поддерживаемому Германией проекту «Северный поток – 2» длилось менее суток. Победа канцлера выгодна Германии, еще больше – России, а заодно Болгарии». А что хотели – традиция у них такая. Правда, при чем тут Болгария, я туго понимаю. Софии более интересно продолжить «Турецкий поток» для себя. Зато хорошо понимаю, при чем тут Украина.