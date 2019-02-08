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Киев выполнил более 40% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС
08 февраля 2019, 15:39 • 67 • Украина
Украина к настоящему времени выполнила 42% всех обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
РИА Новости
«Общий прогресс выполнения всех обязательств по соглашению равен 42%», — приводит её слова сайт правительства.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить для увеличения показателей.
Ранее Верховная рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО.
В декабре кабмин Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества. В его рамках ЕС выделит Киеву €37 млн для реализации соглашения об ассоциации.
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