Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белоруссия хочет провести совместные учения с НАТО на своей территории - СМИ
Тимошенко выступила против создания автономии в Донбассе
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Вене...
Петр Порошенко "нарисовал" границы в Донбассе - на неподконтрольных Ки...
Главная / Украина

Киев выполнил более 40% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС

08 февраля 2019, 15:39  •  67 • Украина
Украина к настоящему времени выполнила 42% всех обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
 
РИА Новости
 

«Общий прогресс выполнения всех обязательств по соглашению равен 42%», — приводит её слова сайт правительства.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить для увеличения показателей.

Ранее Верховная рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО.

В декабре кабмин Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества. В его рамках ЕС выделит Киеву €37 млн ​​для реализации соглашения об ассоциации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


67
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 09:09
«Обычный зелёный забор»: почему на Украине забуксовал проект строительства «стены» на границе с Россией
08 февраля 2019, 15:39
Киев выполнил более 40% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС
08 февраля 2019, 15:39
Порошенко пообещал подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году
Загрузка...
08 февраля 2019, 12:24
Совет Европы займётся укреплением гражданского общества на Украине
07 февраля 2019, 20:09
«Заведомо безнадёжное решение»: Рада приняла поправки в Конституцию Украины о стремлении в ЕС и НАТО
08 февраля 2019, 15:39
Кремль считает недопустимым решение Киева по наблюдателям из России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
02 февраля 2019, 12:12
"Последний ВИЗГ либералов!" Кедми задал ЖАРКУЮ трепку обожателям Запада!
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.