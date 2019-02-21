Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Го...
"Начинайте этим заниматься немедленно": Медведев начал работу после по...
Западный вызов и китайский ответ
В Совфеде назвали выдумкой слова Климкина об «украинизации» Крыма
Главная / Украина

Киев вновь пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Москвой

21 февраля 2019, 15:39  •  140 • Украина
Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю в обозримой перспективе. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
 
Reuters
 

«В обозримой перспективе мы это сделаем (расторгнем договор. — RT). Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, если бы украинская сторона прекратила действие соглашения раньше, то «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» Украины.

При этом он подчеркнул, что расторжение договора «не является панацеей».

В сентябре Климкин уже заявлял, что Украина прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

Глава МИД Украины также отмечал необходимость пересмотра всей договорно-правовой базы с Россией.

В Кремле, комментируя возможность заключения нового соглашения по Азовскому морю, отмечали, что Россия ориентируется на существующий договор. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


140
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 20:09
Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море
21 февраля 2019, 12:24
Порошенко назвал полученную в США награду символом единства
20 февраля 2019, 23:24
Депутат Рады назвала Украину «вторым Иерусалимом»
Загрузка...
21 февраля 2019, 15:54
За участие России в спасении лётчиков из плена правительство Молдовы пожаловалось в ООН и ЕС
21 февраля 2019, 15:54
В США предупредили о грядущих «крупных демонстрациях» в Молдове
21 февраля 2019, 15:39
Киев вновь пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Москвой
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончитс...
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
21 февраля 2019, 06:09
Климкин признал, что за «недостаточно украинский» полуостров Украина заплатила «сверх...
21 февраля 2019, 02:39
Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.