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Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким наблюдателям на выборы

04 марта 2019, 15:09  •  160 • Политика
После того, как Киев даже на законодательном уровне запретив въезд на будущие выборы русским наблюдателям, вслед за ними под "табу" попали и немецкие. Судя по словам немецкого депутата Андреаса Маурера, который отмечает, что украинская сторона опасается появления среди наблюдателей из Германии людей с пророссийской позицией. Возникает вопрос: накануне выборов Киев в открытую избавляется от неугодных - тех, кто не поддерживает его русофобскую политику?
Ранее киевские власти даже на законодательном уровне, в нарушении международных обязательств, запретили русским наблюдателям присутствовать на выборах президента Незалежной 31 марта. Соответствующий документ подписал действующий президент страны Петр Порошенко. Но, как оказалось, вслед за русскими Украина теперь запрещает въезд и немецким наблюдателям.
О скандальном "табу" сообщил немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер. Депутат подтвердил, что уже многим его однопартийцам Киев просто отказывает в аккредитации на будущие выборы президента Украины.
"Многие представители моей партии не получают аккредитацию, в том числе отказано двум депутатам из бундестага", - отмечает парламентарий.
Политик связывает это с тем, что украинская сторона опасается появления среди наблюдателей из Германии людей с пророссийской позицией. Возникает вопрос: накануне выборов Киев в открытую избавляется от неугодных - тех, кто не поддерживает его русофобскую политику?
Немецкий политик прямо указывает на то, что "аккредитация общественных и государственных наблюдателей идет очень жестко и замедленно".
"Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие", - сказал РИА Новости Маурер.

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