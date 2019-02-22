«Хроническая болезнь Украины»: в США напомнили Киеву об отсутствии успехов в борьбе с коррупцией

В годовщину государственного переворота на Украине в посольстве США в Киеве заявили, что, несмотря на изменение политического режима, за пять лет проблема коррупции в стране никуда не делась. Западные политики и дипломаты и раньше указывали киевским властям на серьёзные недоработки в этом направлении. Однако эксперты отмечают, что на Западе всерьёз не заинтересованы в разрешении этой ситуации.

Соединённые Штаты призвали правительство Украины в полной мере осуществить те реформы, реализации которых требовало население страны во время «евромайдана» пять лет назад. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве, посвящённом годовщине государственного переворота.

В дипмиссии отметили, что в 2014 году протестующим «удалось прогнать коррумпированную власть», однако смена политического режима не привела к кардинальным переменам на Украине.

«Коррупция остаётся актуальной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают», — заявили в посольстве США.

«Украинская власть должна окончательно воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины», — подчёркивается в сообщении.

Вопрос высокого уровня коррупции и недостаточных усилий в борьбе с этой проблемой вызывает озабоченность как у международных организаций и партнёров Киева, так и у значительной части населения Украины. Так, согласно последнему исследованию Института социальных технологий «Социополис», эта проблема актуальна для 31,5% опрошенных и уступает по важности лишь военному конфликту в Донбассе (57,3% респондентов).

При этом можно констатировать, что ситуация с коррупцией за время президентства Петра Порошенко не претерпела значительных улучшений, о чём ему регулярно напоминают на Западе. Например, в апреле 2018-го Госдеп США в своём докладе указывал на «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне» и неспособность киевских властей привлечь к ответственности виновников насилия против активистов-антикоррупционеров.

На это также обращали внимание в Международном валютном фонде и Европейском союзе. Так, в ноябре постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман заметил, что высокий уровень коррупции обходится государству в 2% роста ВВП ежегодно. А в начале декабря глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас привёл более конкретные цифры: по его словам, от действий коррупционного характера Киев ежегодно теряет порядка $2 млрд.

Важным фактором по преодолению насаждения коррупционной составляющей на Украине должен был стать Антикоррупционный суд, закон о создании которого Порошенко подписал ещё в июне 2018-го. Тогда же украинский лидер пообещал приложить все силы, чтобы новая структура заработала до конца года, однако этого не произошло.

По мнению аналитика украинского портала Strana.ua, о начале работы суда новой юрисдикции может быть объявлено прямо в преддверии первого тура президентских выборов, намеченных на 31 марта. Таким образом, этот момент будет использоваться в качестве пиара действующего главы государства перед голосованием.

На этом фоне в среду, 20 февраля, был назначен первый сотрудник новой инстанции: временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков. Добавим, что, по данным украинских СМИ, в 2015 году проводились акции протеста против его назначения прокурором Днепровского района Киева. Тогда представители бизнеса обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.

«Самая главная проблема Киева»

Даже на Западе признают, что проблема с коррупцией остаётся существенной на Украине и не претерпевает изменений, заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Коррупционная болезнь хроническая для Украины. Все годы независимости коррупция только процветала, уход одних олигархов и приход других, по сути, ничего не поменял. Поэтому даже такие союзники, как американцы, понимают, что это самая главная проблема для Киева», — сказал он.

По его словам, борьба с коррупцией в соседнем государстве начнётся, когда перед Киевом реально встанет вопрос банкротства. При этом для изменения ситуации нужен приход адекватного президента, который будет поддержан народом и реально займётся внутриполитическими делами.

«У Украины огромный госдолг, всё расхищается, улучшение ситуации маловероятно. Очень знаменательно, что заявление посольства сделано в пятилетнюю годовщину «майдана». Не исключаю, что господин Порошенко больше не представляет для Соединённых Штатов серьёзного интереса и они, скорее всего, готовят почву для его ухода», — предположил Джабаров.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко заметил, что уровень коррупции на Украине остался на том же уровне, что и до «майданного периода». Он полагает, что в этом вопросе нет никакой существенной разницы между эпохами правления Петра Порошенко и Виктора Януковича.

«В самих США коррупция не меньше, но дело заключается в том, что Америка эту власть лоббировала, а коррупционной называют Украину. По большому счёту американцам выгодны коррупционные схемы и коррупционная украинская власть, потому что ими проще управлять. Они, конечно, возмущаются, но это даёт им возможность заниматься имитацией борьбы с коррупцией. На Украине создали громадное количество структур, которые борются с коррупцией, но на практике коррупция как была, так и осталась», — заметил эксперт в разговоре с RT.