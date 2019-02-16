Хищение через кредит: руководство инвестфонда Baring Vostok заподозрили в присвоении 2,5 млрд рублей

В Москве задержаны топ-менеджеры компании Baring Vostok, в том числе её руководитель Майкл Калви. Их подозревают в хищении на сумму 2,5 млрд рублей через кредит, выданный банком «Восточный». Калви свою вину отрицает. В Baring Vostok утверждают, что дело не касается непосредственно деятельности компании и портфельных фондов. Басманный суд арестовал пятерых фигурантов.

В Москве задержан основатель и управляющий партнёр инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Ему и ещё пятерым сотрудникам фонда вменяют хищение 2,5 млрд рублей через кредит, выданный банком «Восточный».

Среди задержанных оказались директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнёр по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнёр в области медиа Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, а также председатель совета директоров «Вятка Банка» Алексей Кордичев. Следствие утверждает, что ищет других соучастников по делу о хищении.

«Дело возбуждено по материалу, поступившему из ФСБ России​​​. Речь идёт о квалификации действий должностных лиц и акционеров банка «Восточный». Соглашение, о котором идёт речь, подписывал мой подзащитный в феврале 2017 года», — рассказал РИА Новости адвокат гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова.

Юрист уточнил, что в 2015 году банк «Восточный» оформил кредит коллекторскому агентству, а в 2017-м вместо возвращения долга было оформлено отступное, «с которым согласны не все акционеры». Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела, утверждает адвокат. Вместе с тем он сообщил, что банк «Восточный» не признан потерпевшим по делу.

По версии следствия, ПКБ является подконтрольной Калви структурой и топ-менеджер якобы знал о задолженности бюро перед банком «Восточный».

Как сообщает ТАСС, с заявлением о хищении в ФСБ обратился сотрудник банка «Восточный». По информации агентства, на сбор доказательств потребовался промежуток в пять дней — с 7 по 12 февраля.

«Заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) задолженности перед банком по кредитным договорам в размере 2,5 млрд рублей, он (Майкл Калви. — RT) решил оказать их хищение, передав в собственность банка вместо указанной суммы денег 59,9% акций International financial technology group», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Отмечается, что Калви, Дельпаль и другие лица оценили этот пакет акций в 3 млрд рублей. Позднее они убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо долга по кредиту банк получает акции International financial technology group, отмечают в СК. По информации следствия, реальная рыночная стоимость ценных бумаг составила 600 тысяч рублей.

Сам Калви в ходе допроса в Следственном комитете заявил, что он непричастен к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.

Он сообщил, что сделка с банком «Восточный» была, однако «почти все, что указано в ходатайстве, — неправда». Топ-менеджер попросил суд освободить его под залог в 5 млн рублей.

Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров

© Ведяшкин Сергей / Агентство городских новостей «Москва»

Арест на два месяца

Сотрудник Baring Vostok Филипп Дельпаль выступил против своего заключения под стражу и заявил, что не считает, будто было совершено преступление.

«Документы, которые я подписал, не говорят об обратном. Я не участвовал в корпоративном одобрении этой сделки. Моё имя на 25-й странице этого документа не упомянуто, я не давал одобрения. Моё имя встречается в документах только потому, что я работаю в компании Baring Vostok», — приводит РИА Новости слова Дельпаля.

В свою очередь, председатель совета директоров «Вятка Банка» Алексей Кордичев, по словам его адвоката, дал «показания против соучастников». Юрист заявил, что его подзащитный добровольно захотел сотрудничать со следствием.

«Он раскрывает всю структуру этого преступления​​​. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении... Он уже дал показания против них», — приводит РИА Новости слова адвоката Кордичева.

Все, кроме Калви, были арестованы на два месяца — до 13 апреля. Суд также продлил срок задержания основателю Baring Vostok Майкла Калви на 72 часа.

В самой компании Baring Vostok утверждают, что действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.

В заявлении фирмы говорится, что Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный», продолжают работать в обычном режиме.

Работает в России с 1994 года

Группа Baring Vostok создана в 1994 году Майклом Калви, ранее работавшим в Европейском банке реконструкции и развития и компании Salomon Brother. Компания специализируется на прямых инвестициях в России и странах бывшего СССР.

Согласно сообщению самой компании, с 1994 года фонды Baring Vostok вложили свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. Отмечается, что 47 инвестиционных проектов были полностью или частично завершены со стабильно высокой нормой доходности. Средний срок инвестиций составляет шесть лет.

В перечне специализаций Baring Vostok значатся инвестиции в проекты в сфере интернета, медиа и коммуникаций, природных ресурсов, финансовых услуг и товаров народного потребления. Среди них можно выделить Avito.ru, «СТС Медиа», «Яндекс», «Новомет», Volga Gas, а также банк «Восточный», «Тинькофф Банк» и сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за задержанного главу Baring Vostok Майкла Калви.

«Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень много для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний», — приводит его слова РИА Новости.

Как заявил Дмитриев, в РФПИ Калви и команду Baring Vostok знают как «высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам».

Вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов призвал сперва разобраться в ситуации.

«Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться», — заключил министр.