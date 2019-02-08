|
Хакеры заставили венесуэльских послов "признать" Гуайдо
08 февраля 2019, 02:54 • 73 • Политика
Сообщения о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, опубликованные от лица послов Боливарианской Республики в Аргентине, Бразилии и Мексике, оказались результатом хакерской атаки. Таким образом, послы "признали" Гуайдо лишь из-за взлома своих страниц.
О том, что посол Венесуэлы в Мексики Мария Лурдес Урбанехе не признавала лидера оппозиционного парламента главой своей страны, было сообщено в микроблоге дипмиссии в Twitter. Ранее аналогичные заявления поступили и от бразильского, и аргентинского посольств Венесуэлы.
Напомним, что в январе на фоне общественных выступлений оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Таким образом самопровозглашенный президент как будто бы "отстранил" с этого поста действующего главу государства Николаса Мадуро.
Политические амбиции и статус Гуайдо признали США и ряд европейских и латиноамериканских стран. Россия продолжает признавать полномочия конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2019, 01:24
|
02 февраля 2019, 15:09
|
07 февраля 2019, 00:54
|
02 февраля 2019, 03:54
|
01 февраля 2019, 11:39
|
02 февраля 2019, 23:24
|
04 февраля 2019, 01:24