Хакерский след: как тему кибербезопасности Украины могут использовать в преддверии президентских выборов

На Украине уже созданы собственные кибервойска, но Киев не спешит официально объявлять об этом событии. Такой информацией поделился с украинскими СМИ секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Иван Винник. По мнению экспертов, в стране действительно есть немало хороших программистов и хакеров, но не факт, что власти смогут удержать их в рядах армии. Впрочем, как полагают аналитики, ничто не помешает политикам использовать тему киберугроз и «российского вмешательства», чтобы поставить под сомнение итоги предстоящих выборов, как это сделали США в 2016 году.

В структуре украинской армии создано специальное подразделение, занятое обеспечением кибербезопасности. Об этом в интервью украинскому агентству УНН рассказал секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады народный депутат Иван Винник. По его словам, кибервойска уже функционируют и получают государственное финансирование, хотя на официальном уровне об этом пока не объявлялось.

«Кибервойска уже есть, просто о них официально не объявлено. Они в основном занимаются сейчас вопросами обороны нашего киберпространства, но осуществляют и другие операции», — приводит агентство слова Винника.

Украинский нардеп также заявил, что США оказывают кибервойскам профессиональную и экспертную помощь, а также предоставляют необходимое оборудование.

Это не первое заявление подобного рода с украинской стороны. Так, выступая 2 февраля на брифинге, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о создании на Украине Центра реагирования на киберугрозы. В своей речи он пояснил, что новая структура будет заниматься обеспечением безопасности государственных ведомств и важных объектов. Кроме того, специалисты центра займутся поиском в интернете вредоносных программ и предупреждением различных сетевых угроз. Тогда же Турчинов анонсировал создание в структуре ВСУ специальных кибервойск.

Массовый характер кибермании

По сложившейся традиции, говоря об угрозах в киберпространстве, украинские политики и силовики подразумевают «российскую агрессию». Как заявил накануне начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук, украинские силовики начинают блокировку ресурсов, заподозренных в «подрыве нацбезопасности». В первую очередь речь может идти о попытках вмешательства в предстоящие президентские выборы «хакеров, работающих на российские спецслужбы», отметил представитель СБУ.

Владимир Рапко

© Министерство обороны Украины

«Они (кибератаки. — RT) могут быть направлены не только на электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, они могут атаковать любые объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика», — заявил Климчук.

С обвинениями в адрес России регулярно выступает и глава киберполиции Украины Сергей Демедюк. В январе 2019 года в интервью агентству Reuters он заявил об участившихся атаках на серверы украинского Центризбиркома. Якобы по заданию российской стороны хакеры пытаются внедриться в компьютерную инфраструктуру избирательной системы, чтобы повлиять на ход выборов президента Украины в марте.

«На новогодние праздники поздравления с вирусами якобы от имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех», — заявил Демидюк.

О подготовке Россией масштабной хакерской атаки на Украину главный киберполицейский рассказывал журналистам и ранее. Так, в июне прошлого года он выступил с заявлением о том, что русские хакеры ведут подготовку к координированному выведению из строя сетей украинских банков и энергетических компаний. Как предупреждали тогда в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, атака может затмить даже рассылку вируса NotPetya, который в 2017 году вывел из строя системы многих правительственных и коммерческих организаций по всему миру.

Стоит отметить, что вирус NotPetya, с разрушительным потенциалом которого украинские чиновники сравнивают предполагаемую работу российских хакеров, появился на Украине и содержал в себе элементы программного кода продуктов АНБ США. Это позволило экспертам предположить, что злоумышленники так или иначе использовали наработки американских спецслужб, получив к ним доступ.

В целом же специалисты по кибербезопасности предупреждают о недопустимости безапелляционных обвинений в адрес той или иной страны в организации хакерских атак, поскольку современные компьютерные взломщики могут скрыть истинный источник атаки, замаскировавшись под кого угодно.

На это, в частности, указывал ранее в интервью RT эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский. По его словам, в целях маскировки хакеры могут использовать для атак чужие IP-адреса.

Москва отвергает все обвинения украинской стороны. Комментируя заявление главы украинской киберполиции об атаках на украинский Центризбирком со стороны «подконтрольных России» хакеров, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этом ничего не известно.

«Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — отметил Песков.

«Нет нужного опыта»

Украине в наследство от СССР достались не только развитая промышленность, но и хорошая математическая школа, отмечают эксперты. Поэтому в стране есть немало опытных программистов, многие из которых уходят в теневую сферу, зарабатывая на незаконных схемах. Так, в январе 2016 года стало известно о том, что двое киевлян в составе международной хакерской группы участвовали во взломе корпоративной системы хранения Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов. Полученную информацию хакеры продали заинтересованным клиентам, заработав на этом более $4 млн.

Житель Киева на избирательном участке

РИА Новости

В мае прошлого года хакерской атаке подвергся сайт избирательной комиссии в американском штате Теннесси, при этом специалисты зафиксировали, что вмешательство шло с IP-адреса, зарегистрированного на Украине. Также во время атаки фиксировались запросы о доступе к сайту из других стран. Как заявили представители округа, в итоге хакерам удалось вывести государственный ресурс из строя.

Потенциальная угроза со стороны украинских проправительственных кибервзломщиков вызывает озабоченность Москвы. Как заявила в декабре 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, то, насколько активно тема кибератак обсуждается украинскими чиновниками и силовиками, может указывать на готовность Киева к организации провокаций в киберпространстве.

В июне 2018 года украинские подразделения по кибербезопасности приняли участие во многонациональных учениях НАТО CWIX-2018, и, по словам начальника Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимира Рапко, «украинская команда получила высокие положительные оценки от партнёров».

В Совфеде оценили данные о подготовке Западом санкций против России «Уже более четырёх лет наши специалисты по кибербезопасности на постоянной основе учатся на курсах по кибербезопасности, которые проходят в школах НАТО», — подчеркнул Рапко.

А в середине декабря начальник управления заявил о переходе кибервойск ВСУ на боевой режим работы в связи с введением в стране военного положения.

По мнению экспертов, Вашингтон и НАТО оказывают помощь украинской стороне небескорыстно. Как пояснил в интервью RT председатель некоммерческого партнёрства «Союз защитников информации» Александр Бражников, американская сторона заинтересована в том, чтобы Киев в будущем выполнял их задачи. Однако натовские специалисты вряд ли могут чему-то научить украинских коллег, так как на Украине хорошая школа в области кибербезопасности и существует целая группа технически грамотных специалистов.

«Это люди, имеющие имя в хакерском сообществе», — пояснил Бражников.

По словам эксперта, кибервойска на Украине существуют уже давно, и речь идёт не только о профессиональных хакерах, но и о сетевых пропагандистах.

«С 2014 года в сети начало появляться множество публикаций антироссийской направленности, и этим зачастую занимались не просто рядовые граждане, а специально обученные люди. Кибервойска — это не только хакеры, которые вскрывают системы, но и группы, занимающиеся пропагандой и дестабилизацией», — подчеркнул Бражников.

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский считает, что сегодня для своих кибервойск Украина легко может найти программистов и хакеров, но этого мало — для создания эффективной структуры необходима грамотная организация процесса.

«В случае если это условие не будет соблюдено, специалисты разбегутся, их перекупят другие государства или частные структуры. На Украине не занимались этим направлением, у них нет нужного опыта. Потенциал украинских кибервойск не очень высок, хотя теоретически перспективы для роста есть», — пояснил Раевский в интервью RT.

«Рука Москвы»

Впрочем, сейчас украинские власти поднимают шумиху вокруг вопросов кибербезопасности не для защиты национальной инфраструктуры, а больше из политических соображений, полагают эксперты. По их мнению, украинские политики могут последовать примеру своих американских коллег, которые на протяжении последних лет не прекращают спекулировать на теме «российского вмешательства» в выборы.

Петр Порошенко.

Reuters

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Напомним, политические оппоненты действующего президента США Дональда Трампа обвиняют его в сговоре с Москвой, которая якобы задействовала подконтрольных ей хакеров для взлома сервера Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года.

Тогда в открытом доступе оказались материалы, компрометирующие верхушку демократов, включая Хиллари Клинтон. Также Россию подозревают в попытках вмешаться в работу электронной инфраструктуры Штатов. Правда, ни одно из выдвинутых обвинений так и не было подтверждено фактами. Как пояснил Алексей Раевский, на самом деле изменить итоги выборов в какой-то стране посредством хакерских атак гораздо сложнее, чем кажется.

«Всегда есть бумажные бюллетени, которые можно пересчитать и проверить. В какой-то базе данных, может, и можно что-то сломать и подправить результаты, но не составит труда провести аудит и выявить нарушения», — подчеркнул эксперт.

В случае Украины оспорить результаты выборов с помощью спекуляций на тему «российского вмешательства» может действующий президент Пётр Порошенко. Сейчас рейтинг политика составляет порядка 15%, по популярности его опережают Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский. Если Порошенко проиграет выборы, в адрес России наверняка прозвучат обвинения в том, что она якобы пыталась организовать атаки на украинскую избирательную систему, считает Алексей Раевский.

«Но эти заявления настолько всем надоели, что в них никто уже не поверит», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Бражников, который считает, что провокаций можно ожидать именно от украинских хакеров.

«Вполне возможно, что украинские кракеры порезвятся на предстоящих выборах, а на Украине опять скажут, что вмешалась «рука Москвы» и что это российские хакеры не дали выиграть Петру Порошенко», — резюмировал эксперт.