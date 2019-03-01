Керченская провокация: США предостерегли Украину

США отказались поддержать Киев в намерении властей Украины совершить еще одну провокацию по незаконному пересечению российской госграницы в Керченском проливе, сообщают украинские СМИ со ссылкой информированный источник в американских экспертных кругах.

Опасения Вашингтона состоят в том, что страны Евросоюза могут не одобрить такое поведение Украины, а это, в свою очередь, может привести к несогласованности позиций западных стран, передает ФАН.

«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме», — пояснил источник.

«Госдепу точно не понравится» новая провокация Украины, рассказали источники.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины, а также украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков, которые принимали участие в задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Речь идет о старшем следователе по ОВД 2-го отделения следственного отдела управления СБУ в Одесской области майоре юстиции Александре Губском, а также о заместителе военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины подполковнике юстиции Романе Мрочко, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Никаких незаконных действий наши граждане не совершали», — подчеркнула представитель российского правоохранительного ведомства.

В конце ноября прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Он также выразил уверенность в том, что создание провокаций в целом не является приемлемым путем для работы в интересах страны.

«Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий?

Понятно, там выборы, и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор», — подчеркнул Путин.

Глава государства также указал на бесчеловечное отношение Киева к своим военным.

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава Богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать», — пояснил президент России.

Вскоре запрос Киева по поводу новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе отказался удовлетворить Европейский суд по правам человека.