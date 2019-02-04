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Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"

04 февраля 2019, 11:09  •  563 • Политика
Яков Кедми в эфире у Соловьева рассказал о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу. По большому счету, проблем - целая серия, от С-300 до российского "капкана".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро через средства массовой информации призвал самозванца Хуана Гуайдо изменить свою политическую стратегию. Гуайдо следует умерить личные амбиции и подумать о национальных интересах Венесуэлы. Сейчас же политик руководствуется, скорее, национальными интересами США, добавил Мадуро.
"Хватит делать то, что идет стране во вред, - завил Мадуро. - Если оппозиция, действительно, на стороне народа, национальных интересов, пусть садится за стол переговоров".
Гуайдо должен понять, что у Венесуэлы лишь один президент, избранный народом, добавил Мадуро. В то же время, президент США Дональд Трамп не устает повторять, что военное вторжение в Венесуэлу может быть рассмотрено Вашингтоном - по всей видимости, как одна из мер поддержки самозванца Гуайдо. Эту часть риторики Трампа оценил израильский эксперт Яков Кедми. Он считает, что вторжение США в Венесуэлу станет самой большой ошибкой американской администрации. И в Вашингтоне это понимают.
Кедми в эфире передачи Владимира Соловьева накануне напомнил, Венесуэла отличается сильной армией. Это 90 тысяч солдат и офицер в Сухопутных войсках. К тому же, имеется собственная развитая система ПВО. Есть С-300, ВВС ни в чем не уступают другим странам мира. Словом, взять Венесуэлу нахрапом будет непросто.
"С такой армией необходима тщательная подготовка", - говорит Кедми. Требуется размещение ударной группировки в соседних странах мира. Безусловно, понадобится переброска сил и средств для снабжения. Все это - время, которого нет.
Наконец, Россия расставила своего рода "капкан" для США, отказавшись от размещения военных баз в Венесуэле, добавляет Кедми. Если бы база была, наверняка, и США окружили бы Венесуэлу своими базами в соседних странах. А пока баз нет американская операция против Мадуро не будет эффективной, добавил Кедми.

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