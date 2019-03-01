Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я украинка"
В БПП предложили проверить источники финансирования «Батькивщины»
Нетаньяху лишают шанса переизбраться: Генпрокурор Израиля готов предъявить обвин...
Школы и больницы затоплены, оползни убили 50 человек: В Перу действует режим ЧС
Главная / В мире

Карикатуристы нарисовали комикс, почему на Украине страшно быть артистом, у которого есть гастроли в России

01 марта 2019, 05:54  •  50 • В мире
Иллюстраторы за счет нарисованного комикса подчеркнули, каким нападкам подвергаются украинские артисты, которые поддерживают нейтралитет и ездят на гастроли в Россию к свои поклонникам.
Иллюстраторы, использовав популярный в голливудских фильмах и комиксах сюжет, где люди сидят в кружках анонимных "..." и рассказывают о своих проблемах, показали проблемы артистов на Украине.
Карикатуристы показали с помощью рисунка, что никто так не осуждается на Украине из своих граждан, как артисты, которые ездят на гастроли в России. При этом о предпринимателях, имеющих свой бизнес в Росссии, как о тех, кто промышляет контрабандой, не отзываются так резко, считают карикатуристы.
Напомним, что 27 февраля 2019 года стало известно, что Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019″ из-за "чрезмерной политизации" процесса национального отбора.
Отобранная для конкурса исполнительница Maruv не захотела подписывать контракт с НОТУ, поскольку в нем содержится ряд крайне политических требований к конкурсанту. Далее она выступила с комментарием, что в целом не согласна на выдвинутые ей кабальные условия, даже если опустить запрет на гастроли в России. " Я — музыкант, а не бита на политической арене", — высказала свою позицию девушка.
Точно: pic.twitter.com/b9Wj6aMHsd
— Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 28 февраля 2019 г.
Коммментарий MARUV предсотавлен ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 19:54
Сдержанный подход: может ли конфликт Индии и Пакистана в Кашмире привести к масштабным боевым действиям
01 марта 2019, 05:54
Школы и больницы затоплены, оползни убили 50 человек: В Перу действует режим ЧС
28 февраля 2019, 16:39
«Процесс важнее результата»: почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам переговоров
Загрузка...
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
01 марта 2019, 02:24
Вынужденное вето: Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН американский проект резолюции по Венесуэле
01 марта 2019, 02:39
"Неспокойный, но быстрый полёт": После встречи с Ким Чен Ыном Трамп приземлился на Аляске
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
25 февраля 2019, 01:09
Израиль "уничтожил" российские С-300 и Ка-50 (Романов Роман)
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.