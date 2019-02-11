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Каратели ВСУ снимали c БПЛА смертельное попадание 122 мм снаряда в четырех защитников Донбасса — источник

11 февраля 2019, 08:54  •  132 • В мире
Беспилотник киевских карателей снял на видео прямое попадание сто двадцати двух миллиметрового снаряда в укрытие, где находились четыре защитника Донбасса. Все они скончались на месте.
Журналист Артем Кондратенко опубликовал в своем Тwitter-аккаунте попавшее в его распоряжение видео карателей ВСУ, которые сняли на видео с беспилотника гибель четырех защитников Донбасса.
В селе Саханка в Новоазовском районе Донецкой области после прямого попадания в укрытие погибли 4 защитника Донбасса.
ВСУ опубликовали эти кадры.
Каратели снимали обстрел с беспилотника, они также использовали его для корректировки прицела. Блиндаж был уничтожен из артиллерии 122 мм.
В #Саханке после прямого попадания в блиндаж погибли 4 защитника #ДНР#ВСУ опубликовали кадры уничтожения позиций ДНР.
Каратели корректировали и снимали обстрел с БПЛА.
На кадрах видно как украинская артиллерия 122 мм. поражает блиндаж.
Также время этого обстрела сгорел 1 БМП ДНР pic.twitter.com/02qm7C11nv
— Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 10 февраля 2019 г.

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