Беспилотник киевских карателей снял на видео прямое попадание сто двадцати двух миллиметрового снаряда в укрытие, где находились четыре защитника Донбасса. Все они скончались на месте.

Журналист Артем Кондратенко опубликовал в своем Тwitter-аккаунте попавшее в его распоряжение видео карателей ВСУ, которые сняли на видео с беспилотника гибель четырех защитников Донбасса.

В селе Саханка в Новоазовском районе Донецкой области после прямого попадания в укрытие погибли 4 защитника Донбасса.

ВСУ опубликовали эти кадры.

Каратели снимали обстрел с беспилотника, они также использовали его для корректировки прицела. Блиндаж был уничтожен из артиллерии 122 мм.