Капитан «Норда» рассказал о планах на будущее

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко в беседе с kp.ru рассказал о планах на будущее.

По его словам, он надеется, что продолжит заниматься своей деятельностью.

«Капитан я уже больше 15 лет, а рыбным промыслом занимаюсь всю свою сознательную жизнь, у меня семейная династия рыбаков», — заявил он.

Горбенко также добавил, что не очень рад обрушившейся на него «популярности» в связи с произошедшим на Украине и хотел бы просто заниматься любимой работой.

«Лучше был бы неизвестным и ловил тюлечку на «Нордике». Надеюсь, что больше такого ни с кем не случится», — заключил он.

Ранее мать капитана «Норда» Евгения Горбенко заявила, что её сын вернулся в Крым.