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Кандидат в президенты Украины рассказал об ответственных за обливание его зелёнкой
03 февраля 2019, 12:09 • 307 • Украина
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александр Вилкул рассказал о том, кто несёт ответственность за нападение на него в Бердянске, в ходе которого его облили зелёнкой.
Facebook © OleksandrVilkul
Как он сообщил на своей странице в Facebook, на него напали активисты из движения «Донбасс».
«В Бердянске (Запорожская область) — «Донбасс». Так вот, я со 100%-ной уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами», — написал он.
Вилкул также добавил, что, несмотря на данное нападение, ему удалось провести встречу с избирателями.
Ранее стало известно, что Вилкула облили зелёнкой во время его визита в Бердянск.
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