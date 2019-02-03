Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные спец...
"Требования денег от России — просто тренд": В Совфеде прокомментирова...
Сегодня и ежедневно на арене Украины - парад кандидатов в президенты
Закидаем бомбами: кандидат в президенты Украины грозит Москве
Главная / Украина

Кандидат в президенты Украины рассказал об ответственных за обливание его зелёнкой

03 февраля 2019, 12:09  •  307 • Украина
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александр Вилкул рассказал о том, кто несёт ответственность за нападение на него в Бердянске, в ходе которого его облили зелёнкой.
 
Facebook © OleksandrVilkul
 

Как он сообщил на своей странице в Facebook, на него напали активисты из движения «Донбасс».

«В Бердянске (Запорожская область) — «Донбасс». Так вот, я со 100%-ной уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами», — написал он.

Вилкул также добавил, что, несмотря на данное нападение, ему удалось провести встречу с избирателями.

Ранее стало известно, что Вилкула облили зелёнкой во время его визита в Бердянск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


307
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 12:09
В Киеве произошёл крупный пожар на складе
02 февраля 2019, 19:54
Колумбийский «разрушитель», украинский защитник и звезда из Ирана: как «Зенит» усилился к Лиге Европы в межсезонье
02 февраля 2019, 13:39
В парламент Молдовы пройдут только социалисты, демократы и унионисты
Загрузка...
02 февраля 2019, 10:09
Митрополит Горийский и Атенский оценил ситуацию с церковью на Украине
03 февраля 2019, 12:09
Кандидат в президенты Украины рассказал об ответственных за обливание его зелёнкой
03 февраля 2019, 12:09
Тимошенко сравнила ситуацию на Украине с фильмом «День сурка»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
03 февраля 2019, 02:39
"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные ...
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова ...
03 февраля 2019, 08:54
«Американцы сами начнут торговаться»: к чему может привести приостановка Договора РСМ...
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Куб...
03 февраля 2019, 09:09
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила прим...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2019, 18:09
Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
29 января 2019, 05:39
Елена Бойко - агент ЦРУ (Руслан Осташко)
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.