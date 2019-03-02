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Кандидат в президенты Украины рассказал о помешавших его мероприятию радикалах
02 марта 2019, 10:54 • 51 • Украина
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что более ста радикалов помешали ему полноценно провести встречу с избирателями.
РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня прошла очень доверительная встреча в городе Харькове. К сожалению, на встречу смогли попасть только 500 человек. 200 не смогли пройти в зал, потому что более сотни радикалов заблокировали здание. Тем, кто не смог попасть на встречу, я приношу извинения, мы обязательно встретимся», — написал он.
Вместе с этим он добавил, что в случае его победы на выборах «влияние радикальных партий и их организаций быстро будет сведено к нулю».
Ранее стало известно, что Вилкула облили зелёнкой во время его визита в Бердянск.
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