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Кандидат в президенты США заявила, что к 2020 году Трамп может оказаться в тюрьме

10 февраля 2019, 23:09  •  81 • Политика
Сенатор и представитель Демократической партии США Элизабет Уоррен заявила о выдвижении своей кандидатуры на американских президентских выборах 2020 года. При этом она подчеркнула, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп к тому времени уже может быть посажен в тюрьму.
Отметим, что Уоррен — первый представитель Демократической партии, который заявил о своем намерении участвовать в президентской гонке следующего года. Сейчас она занимает пост сенатора от штата Массачусетс. Это ее второй срок на этой должности.
Последние выборы, в которых она участвовала, — промежуточные выборы в Конгресс в ноябре прошлого года. В них она одержала победу, заполучив более 60% всех голосов избирателей
Свой нелицеприятный прогноз касательно будущего Трампа Уоррен сделала, выступая перед избирателями в Айове. Ее слова передает CNN.
"Когда мы окажемся в 2020-м году, Дональд Трамп может уже не быть президентом", — сказала Уоррен. — "Собственно, он даже уже может не быть на свободе".

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