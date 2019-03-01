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Какие трофеи из Сирии везут домой солдаты США и России

01 марта 2019, 17:09  •  155 • В России

То, что американская армия не брезгливая - известно давно. Арабское агентство "САНА" заявило о том, что американцы вывезли из сирийской провинции Дейр-эз-Зор около 50 тонн золота. Того самого золота, что бандиты изымали из хранилищ, банков, отбирали у сирийских женщин.

"Порядка 40 тонн золота боевики передали сами, в обмен на гарантии безопасности, а еще 10 тонн американцы нашли в тайниках населенного пункта Багхуз", - сообщает агентство.

По информации источников журналистов, операцию по вывозу золота Пентагон проводил ночами. Тонны драгоценного металла транспортировали грузовыми вертолетами.

В это время российские военные отчитались о результатах гуманитарной миссии. По последним данным, с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2072 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3281,8 тонны.

А вот обратно военные самолеты вывозят в Россию не золото, а покореженную боевую технику террористов. Недавно порядка 500 трофеев погрузили на 20 железнодорожных платформ и отправили путешествовать по России. Акцию назвали "Сирийский перелом". Агитпоезд с покореженными "джихад-мобилями" преодолел уже больше 2 тысяч километров. Сейчас технику террористов разглядывают жители Керчи.

Планируется, что железнодорожный состав с трофеями посетит более 60 городов от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы.

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