Как Туск стал «врагом народа» в Британии

Буря возмущения поднялась в Британии против главы Евросовета после его слов о том, что сторонникам Brexit уготовано место в аду. Тем не менее премьер Тереза Мэй попытается сегодня в Брюсселе добиться поблажек в «разводе» с ЕС от этого и других «евроманьяков»

Автор:

Латышев Сергей

О том, что «песенка» британского премьера Терезы Мэй спета и её «хитрый план» по выводу Соединённого Королевства из Евросоюза провалился, стало понятно после того как премьер-министр Ирландии Лео Варадкар твёрдо встал на сторону ЕС в вопросе о режиме границы с Ольстером. Это ключевой пункт разногласий между Брюсселем и Лондоном. Глава Европейского совета Роберт Туск подлил масла в огонь, написав в Twitter, что сторонникам Brexit, решившимся на этот шаг, не имея никакого разумного плана дальнейших действий, «уготовано место в аду».

Глава Евросовета, напомнивший на совместной с Варадкаром пресс-конференции в Брюсселе, что до выхода Британии из ЕС осталось 50 дней, был предельно откровенен: «Я знаю, что есть большое число людей в Британии, на континенте, а также в Ирландии, которые хотели бы отмены этого решения (Brexit – прим. Царьграда). Мое сердце всецело с вами. Однако факты не оставляют места двусмысленности. В настоящий момент премьер-министр Британии и лидер оппозиции поддерживают Brexit, так что все вопросы отпадают». Туск добавил, что «с фактами не поспоришь», а они заключаются также в том, что «в настоящий момент у движения за сохранение членства Британии в ЕС нет политического веса и эффективного руководства». Он не стал скрывать, что готовится к «вероятному фиаско», каковым может стать выход Британии из ЕС без соглашения.