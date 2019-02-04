Как Россия будет реагировать на американскую военную угрозу

Шойгу перечислил ответные меры. Тут следует обратить внимание на слова «перепривязка» и «наземный вариант».

Наши крылатые ракеты «Калибр» (дальность стрельбы 2500 - 2600 км) ранее использовались кораблями ВМФ (как это было в случае с ударами по террористам в Сирии). И они не подпадали под параметры Договора о РСМД, поскольку относились к «морской компоненте», не оговоренной в договоре. Сейчас же мы намерены перенести «Калибры» еще и на сушу - «привязать» их к земле и дать им соответствующие полетные задания.

Хотя нельзя исключать, что это будут ракеты с более высокими (почти в 2 раза!) параметрами. Если конкретно, то речь идет о гиперзвуковых ракетах наземного базирования средней дальности (то есть способных наносить удары по противнику, который находится на удалении 5 - 5,5 тыс. км). Причем России не придется тратить на это астрономические суммы - базовые основы для создания такого оружия у нас давно есть. И лишь требования Договора о РСМД сдерживало нас от его производства и развертывания на суше.

Теперь же у нас развязаны руки. Что наверняка добавит очень немало головной боли тем, кто решил отправить «в морг» ДРСМД.

Но о каких конкретно наших ракетах средней дальности идет речь? Пока это секрет. Наши стратеги, военные ученые, инженеры и конструкторы на сей счет крепко держат язык за зубами. Один из них корреспонденту «КП» ответил так:

- Уж если мы создали «Кинжалы» (авиационный вариант ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», бьющей на дальность 5400 км. - Ред.), то не думаю, что сделать наземный «Кинжал» будет большой проблемой…

По неофициальным данным, у России есть в запасе и другой вариант создания наземной ракеты средней дальности (правда, дозвуковой). Это высокоточная крылатая ракета Р-500. Она считается современной версией советских ракет 3M10 «Гранат» с дальностью полета 2600 км (изначально создавалась для вооружения советских атомных подлодок).

И тут возникает резонный обывательский вопрос: выходя из ДРСМД, Россия что, будет втягиваться в гонку вооружений? Что значит - корректировка военного бюджета?

Это значит, что некоторые неприоритетные разработки вооружений или их модернизация будут «отодвинуты вправо» (то есть отложены на более поздний срок). Кстати, это обычная практика не только в России, но и во многих других странах. В данном случае, как видим, корректировки будут сделаны с учетом выхода США из ДРСМД. Но от Пентагона (судя по его планам) это потребует сотни миллиардов долларов. Это цена за неумение политиков и военных США найти разумный компромисс с Россией. Возможно, до Трампа это уже дошло. Потому что в тот же день, когда он объявил о выходе США из ДРСМД, Трамп вдруг заявил, что мечтает о «новом договоре». Странно, почему же этого нельзя было предложить до выхода из договора?

СПРАВКА «КП»

Между Россией и США существует еще ряд соглашений, будущее которых под вопросом. Тем не менее пока они помогают сохранять стабильность и относительную уверенность в завтрашнем дне.

Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами. Документ обеспечивает странам возможность безопасного облета территорий друг друга. Однако в США соглашение часто критикуют. Вашингтон опасается, что Москва может в один прекрасный момент воспользоваться договором с целью нанести вред Соединенным Штатам.

СНВ-III - российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, и его действие истекает в 2021 году. В связи с тем, что происходит с ДРСМД, эксперты не питают иллюзий относительно продления СНВ-III.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний открыт для подписания еще в 1996-м. На сегодняшний день документ ратифицировали 36 государств. Включая Россию. США подписали, но не ратифицировали. На днях глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «США утратили интерес к консультациям по заключению договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Рис: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Что будет дальше?

Павел ЗОЛОТАРЕВ, генерал-майор в отставке, руководитель военно-политических исследований Института США и Канады:

- Это решение преследует цель подвигнуть США на то, чтобы начать переговоры. То, что американцы не захотели смотреть ракету, которую мы им показывали, - неверный шаг. В ответ они вполне могли бы нам предложить посмотреть в Румынии их комплекс. И потом вместе думать - как быть дальше. Теперь все будет зависеть от политической воли руководства США.

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, генерал-майор, Герой России, глава Ингушетии:

- Правильно сказал президент Владимир Путин: «Зеркальный ответ». Россия не должна позволять садиться себе на шею, как это было в 90-х. Сегодня у нас есть, чем отвечать. А что будет дальше? Надеюсь, что если не сам президент Трамп одумается, то его окружение все-таки даст ему совет, что так поступать нельзя, это угроза безопасности всему миру. Но мы не станем ждать, пока они займут трезвую позицию, будем и дальше развивать, обновлять свое вооружение. И в этом направлении работать. И не паниковать. Да мы и не паникуем.

Андрей КОШКИН, завкафедрой политологии Экономической академии имени Плеханова:

- США попытаются экономически измотать Россию. Но у нас есть опыт противодействия холодной войне - как, не втягиваясь в гонку вооружений, укреплять оборону страны.

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

- США могут установить ракеты средней дальности с подлетным временем 5 - 6 минут от России в странах - членах НАТО, но наиболее вероятно - в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, которые очень близко находятся к Москве...

Виктор ВОДОЛАЦКИЙ, казачий генерал, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Раньше у нас не было внятной критики в отношении администрации Трампа - мы ждали от него каких-то адекватных встречных шагов. Но, учитывая, что США понимают только силу, Россия должна была показать свою силу - и показала ее.

Армен ГАСПАРЯН, политолог, историк:

- США уже пару лет нарушали действие договора, но теперь будут делать это в открытую. Параллельно начнут предлагать России заключить новый договор. В Вашингтоне осознают риски отсутствия сдерживающего фактора. Прежде всего в вопросе размещения ракет в космосе. Москва неоднократно призывала Вашингтон не делать резких шагов и относиться к ситуации вдумчиво. Россия открыта для переговоров, но сама после демарша США форсировать их не станет.