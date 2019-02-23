Как изменилась армия от царя до наших дней?

Сегодня мы решили взглянуть на историю армии со времен Николая II и до Путина через призму статистики (см. таблицу) - от численности ВС до денежного довольствия офицера и рядового солдата при разных правителях страны.

В каждой цифре - отражение того времени, в котором жила или живет армия. В каждую цифру тут «впрессовано» многое: международная и внутриполитическая обстановка, экономические ресурсы государства и возможности его оборонки, уровень военно-технического развития и размер госказны.

Армия в России век назад и сейчас - вещи несопоставимые. Но дух русского солдата - защитника и победителя - всегда один.

ШТЫКИ И ВРЕМЯ

Количество штыков под боевыми знаменами армии, будь то 1914, 1920, 1939, 2019-й или любой другой год, определялось, как уже было сказано, прежде всего военно-политической ситуацией. В годы холодной войны численность личного состава нашей армии иногда зашкаливала и за 5 млн человек. После падения СССР Российская армия стала миллионной. И сегодня по количеству военнослужащих находится на пятом месте в мире после Китая (2,2 млн), США (1,4 млн), Индии (1,3 млн), КНДР (1,2 млн).

ТОЛЩИНА БРОНЕВОГО КУЛАКА

В Первую мировую у нашей армии было всего… два танка. В Гражданскую - уже полтора десятка (все иностранные), а затем страна стала налаживать отечественное танкостроение и выбилась на передовые позиции в мире. Да так, что по количеству танков стала чемпионом планеты - 63 тыс. боевых машин (по другим данным, 69 тыс.). После распада СССР Российской армии досталась треть советского танкового арсенала - 22 тысячи. Сегодня у нас примерно 12 тыс. единиц «брони», из которых 2 тыс. в боевом строю, остальные - на базах хранения.

БОЕВЫЕ КРЫЛЬЯ РОДИНЫ

В 1914 году да и в 1920-м в документах штабов царской, а затем и Рабоче- Крестьянской Красной Армии часто мелькало слово «аэроплан». К самолетам тогда еще не привыкли. Великую Отечественную страна встретила с 7 тысячами боевых самолетов. Во времена Брежнева их было 3500. После падения СССР почти 1000 машин досталось армиям национальных республик. А после 1991-го были годы, когда в наши ВВС поступал в год... лишь один самолет. И только после 2010-го ситуация стала заметно меняться. Сейчас же темпы посту­пления крылатых машин в армию таковы, что военные вузы «не успевают» готовить для них летчиков и вынуждены сокращать срок их обу­чения. Нынче Россия обладает парком таких боевых машин, которые не уступают лучшим зарубежным образцам.

КТО НА МОРЕ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ?

При Николае II российский императорский военно-морской флот был достаточно сильным. Но из-за огромной убыли боевых кораблей (потопленных, захваченных противником, интернированных Антантой или полностью утративших боеспособность) их общее количество к 1917 году значительно уменьшилось. В 1921 году по сравнению с 1917-м в боевом составе флота оставалось всего 5,5% линейных кораблей, 0% крейсеров, 10% эскадренных миноносцев, 5,8% подводных лодок, 2,7% минных и сетевых заградителей, 4,9% канонерских лодок. И лишь ко второй половине 30-х годов положение удалось заметно выправить (к началу Великой Отечественной флот подкачал мускулы и смог достойно противостоять значительно превосходящим его силам противника). После войны наш ВМФ стал одним из сильнейших в мире. Сегодня седые мареманы-ветераны с грустью вспоминают то золотое время, когда при главкоме ВМФ адмирале флота Горшкове мы на морях-океанах были могучей силой. После развала СССР наши военно-морские мускулы стали примерно в 5 раз слабее. Мы почти полностью отказались от авианосцев (у нас теперь 1, а у США их 12!). Некоторые стали продавать даже «на иголки» за рубеж. По количеству надвод­ных и подводных кораблей мы ушли с первых позиций. И лишь в недавние годы ситуация стала заметно меняться. ВМФ РФ регулярно получает на вооружение корабли всех классов - от корветов до атомных ракетных крейсеров стратегического назначения.

МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии» Сегодня Российская армия действует уже не танковыми армадами и фронтами на полконтинента, а ювелирной работой групп спецназа и авиации, как в Сирии.Фото: Александр КОЦ

ГОНКА ЯДЕРНЫХ БОМБ

Создав в 1945 году атомную бомбу, США получили колоссальное преимущество перед всеми армиями мира. Поблагодарим нашу разведку, которая сумела добыть главный американский секрет. Кто знает, если бы уже мы не создали свою атомную бомбу, Москву и Ленинград могла ждать участь Хиросимы и Нагасаки…

А потом началась гонка ядерных вооружений, у США и СССР появились такие арсеналы самого грозного оружия, которыми можно было 10 раз уничтожить все живое на земле. Эту гонку значительно притормозили договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 действует и сейчас). Но значительные взаимные претензии США к России и наоборот привели к приостановке Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, что рушит устоявшуюся систему обеспечения ядерной безопасности.

ПОЧЕМ КОРОВА ДЛЯ ПОЛКОВНИКА?

Денежное довольствие офицеров и солдат всегда было неким мерилом уважения государства к своим защитникам, но сравнивать покупательную способность рубля в разные времена достаточно сложно. Поэтому приходится переводить цифры в натуральные продукты. Царская власть держала у ноги офицерский корпус, обеспечивая ему безбедную жизнь. Ну и кое-что доставалось рядовым. Итак, полковник при Николае II получал 325 рублей. И что он мог за такие деньги купить? Заглянем в документы того времени. При Николае II корова стоила от 8 до 10 рублей, а дневной заработок кровельщика составлял в среднем 2 рубля 8 копеек, столяра - 1 рубль 92 копейки, слесаря и кузнеца - по 1 рублю 90 копеек. Солдат получал 50 копеек. Килограмм хлеба он мог купить за 5 коп., мяса - за 30 коп., осетрины - 8 коп., ведро отборных помидоров стоило 8 коп., а на копейку ему насыпали полный карман семечек.

В советское время власть старалась не обижать офицерский корпус и по размеру денежного довольствия держала его на приличном финансовом пайке - полковник получал больше директора среднего завода, лейтенант - больше инженера. Ну а рядовым платили столько, чтобы хватало на мыло и зубную пасту. После распада СССР были периоды, когда военным по полгода не платили и их жены варили суп из лебеды. И даже когда ситуация к концу 90-х начала выправляться, командир дивизии, у которого в подчинении были 7 тыс. человек и сотни единиц боевой техники, получал меньше, чем уборщица супермаркета (у которой в подчинении были только швабра и половая тряпка). И лишь в 2012 году государство сумело значительно улучшить материальное обеспечение офицеров и солдат - денежное довольствие офицерам увеличили почти в 2,5 раза, а рядовым - в 4. Сегодня офицерский корпус Российской армии по его размеру находится на втором этаже социальной лестницы (пропустив вперед газовых, нефтяных толстосумов и банковских менеджеров средней руки).

ВЛАСТЬ И АРМИЯ: ХРОНИКИ ОТНОШЕНИЙ

НИКОЛАЙ II

В трагическом для России 1917 году император не сумел объективно оценить отношение армии к своей политической судьбе и за это поплатился. Почти все армейские генералы и флотские адмиралы, учуявшие стремление народа к новому укладу жизни, отвернулись от монарха и перестали быть его союзниками. Одни ушли под знамена Красной, а другие - Белой армии. Трагедия Гражданской войны была еще и в том, что зачастую друг против друга стояли бывшие однополчане.

ЛЕНИН

Путин распорядился спасти белух и занялся проблемами рэперов Командование Первой конной армии РККА (в центре - командарм Семен Буденный).Фото: РИА Новости

Вождь революции хорошо понимал значение армии для нового режима: «Революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». И потому призывал своих защитников «учиться военному делу настоящим образом». Ленин при помощи своих сторонников (тут велика роль Троцкого) сумел создать армию нового типа - рабоче-крестьянскую, которая и стала главной опорой большевиков.

СТАЛИН

США отправят оружие в Венесуэлу с помощью украинцев При Сталине начали создаваться первые механизированные корпуса и пехота пересаживалась на технику. На снимке: парад на Красной площади 7 ноября 1939 года. Фото: Анатолий ГАРАНИН/РИА Новости

Кто знает, каким бы было для СССР начало Отечественной войны, если бы по доносам своих же сограждан власть в годы репрессий не выкосила лучших представителей комсостава. И все-таки Сталину удалось сохранить великое сословие советских полководцев, которое под его руководством добилось Великой Победы в 1945-м. Красная Армия перестала стыдиться российской военной истории: на форму вернулись погоны и знаки отличия, а среди боевых наград появились ордена и медали в честь русских полководцев.

ХРУЩЕВ

В стране появился еще один генерал армии В 50-е Советская армия практически полностью перешла на автоматическое стрелковое оружие. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Никита Сергеевич в отношении армии иногда вел себя, как военно-политический авантюрист. Численность Вооруженных сил иногда менялась в зависимости от его личных капризов. Хрущев одним махом «кастрировал» армию сразу на 1 млн 300 тыс. душ. При нем начал тлеть бикфордов шнур ядерной войны с США во время Карибского кризиса 1962 года. Вашингтон был так напуган, что вынужден был пойти на компромисс.

БРЕЖНЕВ

Лесной дом: как живут в селе, где пожаловались Путину на отсутствие воды, газа и дорог В 1968 году вооруженные силы стран - членов Организации Варшавского договора (кроме Румынии) вошли в Чехословакию. На снимке: советский солдат и солдат Войска польского недалеко от Праги. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Времена Леонида Ильича запомнились армии по-разному. И небывало уважительным отношением власти к людям в погонах (а доверие народа армии достигало 86%!), и «ошибочной» войной в Афганистане, куда их бросили престарелые члены Политбюро ЦК КПСС. При Брежневе наши военные занимались «усмирением» взбунтовавшейся Чехословакии и негласно участвовали в «чужих» войнах в Анголе, Египте, Вьетнаме и других странах.

ГОРБАЧЕВ

У Михаила Сергеевича плохо складывались отношения с военными. И в Минобороны, и в войсках существовала оппозиция генсеку ЦК КПСС (а затем и Президенту СССР). Желая понравиться Западу, Горбачев не раз шел на серьезные уступки ему при взаимном сокращении ракет. При нем наши войска были выведены из Афганистана и «бежали» из Европы. При Горбачеве противники коммунистической власти упорно били по главной ее опоре - армии. А власть не смогла защитить ее от нападок тех, кто разыгрывал армейскую карту в политической борьбе. Авторитет армии резко снизился. Не случайно многие военные во время августовского путча 1991 года поддержали ГКЧП.

ЕЛЬЦИН

Америка готовит в России операцию «Троянский конь» Новая Российская армия довольно долго оставалась с тем вооружением, которое ей досталось от Советской армии. На снимке: гранатометчик со станковым гранатометом АГС-17 «Пламя» в Чечне, 27 октября 1999 года. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ/ZERKALO

Борис Николаевич сумел переманить на свою сторону часть генералитета, раздав ему ключевые должности (Шапошников, Грачев, Кобец и др.). При Ельцине новая Российская армия (создана в мае 1992 года) добыла позорную «победу» над расстрелянным парламентом (октябрь 1993 года). Армия была втянута в первую чеченскую войну. Ради победы на президентских выборах 1996 года Ельцин даже пошел на обман избирателей, пообещав им отменить призыв на военную службу.

ПУТИН

«Служится нормально, часть хорошая» - в курской химбригаде прошел День открытых дверей В последнее десятилетие Российская армия приобрела и новые вооружения и оснащение, и совсем иной, очень современный вид.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под его руководством произошло действительное и эффективное реформирование Вооруженных сил. Качественно изменился личный состав, ядро которого стали представлять профессионалы: при Путине впервые в истории новой Российской армии количество солдат и сержантов-контрактников стало превышать количество солдат по призыву. Уровень новой и модернизированной боевой техники динамично растет и уже в среднем достиг 65%. Разработана и принята на вооружение целая плеяда уникальных вооружений, не имеющих аналогов в мире. Была блестяще проведена «охранная операция» в Крыму. Доверие народа к армии выросло до 92%.

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