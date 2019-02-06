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Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией

06 февраля 2019, 18:24  •  103 • Политика
Правительство Украины решило остановить действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией, который был заключен 18 апреля 1995 года.
Такое решение было принято на заседании в среду.
Документ признает необходимым двусторонний информационный обмен правовыми актами в сфере гражданского права, а также арбитражного процесса и трудоустройства, социального страхования и обеспечения, бизнеса и промышленности, транспорта и связи, образования и науки, культуры, здоровья, обороны, таможни и юстиции, уголовного законодательства, а также внешней политики, международных отношений и международного частного права.
Всего в соглашении 44 пункта, по котором предполагался обмен правовыми сведениями.
Как следует из статьи 9, соглашение остается в силе, пока не истечет шесть месяцев с даты письменного уведомления одной из сторон о намерении его расторгнуть.

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