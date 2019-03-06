Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине
Выдержит ли партийная система Соединённого Королевства испытание «британским Оба...
Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран
Лукашенко: Я не против единого рубля, но никто не предлагал
Главная / В мире

К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - СМИ

06 марта 2019, 02:54  •  92 • В мире
Военные суда Североатлантического альянса всё чаще заглядывают в Чёрное море. Натовские беспилотники тоже "наглеют и утюжат пространство всё ближе к границе с Россией". Чем ответит страна в случае западной военной агрессии, выяснили журналисты РИА ФАН.
По данным СМИ, натовские корабли готовятся ни много ни мало к самой настоящей "минной войне", которая развернётся в черноморской акватории. При этом НАТО беспрерывно наблюдает за российскими военными силами, базирующимися в районе Крыма. Впрочем, по данным РИА ФАН, России есть чем ответить, если морские силы НАТО решатся на военное вторжение.
Прежде всего это войска Южного военного округа (в него входит в том числе Краснознамённый Черноморский флот). Эти силы способны дать отпор любому врагу, осмелившемуся войти в воды Чёрного моря. Для нивелирования угрозы надводных целей Россия располагает береговыми РК "Бастион" и "Бал". Первый ракетный комплекс новейшего четвёртого поколения оборудован ракетами "Оникс". Второй, "Бал", более мобилен и к тому же на сто процентов автономен. Скорость запуска ракет Х-35, Х-35Э или Х-35УЭ, которых в полном залпе 32 единицы, ошеломляет: этот РК способен выстреливать ими через каждые 3 секунды! Снаряды способны поражать цель на расстоянии до 260 км.
Противостоять натовским военным судам будет и авиация. Прежде всего задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-бомбардировщики Су-34. Первый истребитель может успешно уничтожать цели как в воздухе, так и на земле.
Естественно, не обойтись без подлодок. Флот в последние несколько лет был доукомплектован шестью подводными лодками, тремя сторожевыми кораблями, двумя малыми ракетными кораблями и пр. Некоторые из них уже показали, на что способны, во время военной операции в Сирии. РК "Калибр-ПЛ" успешно уничтожали укреплённые командные пункты, прочие замаскированные и защищённые объекты боевиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 13:54
Заложник Обамы и Конгресса: Трамп вынужденно продлил санкции против России
05 марта 2019, 16:54
«Делёж мира и рынков по фактору силы»: почему Трамп намерен отменить торговые льготы для Индии и Турции
05 марта 2019, 23:24
Антисанитария, временные постройки и свежее кладбище: в Минобороны рассказали о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан»
Загрузка...
05 марта 2019, 17:09
Почему США с Британией никогда не вернут Маврикию архипелаг Чагос
05 марта 2019, 10:24
«Тактический тупик»: в США указали на недостаточный анализ отчёта по антироссийским санкциям
05 марта 2019, 23:39
"Любовь" к Украине выдали послания украинским пленным морякам. Язык писем сказал за себя - сети
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 21:24
Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковых спалили миллионы
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.