«Извращённая доктрина по смене режимов»: вице-президент Венесуэлы о риске военного вмешательства США

Власти Венесуэлы и оппозиция должны найти выход из политического кризиса в стране путём диалога. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявила вице-президент страны Делси Родригес. По её словам, администрация президента США Дональда Трампа не намерена вести переговоры и настроена на военное вмешательство. При этом народ Венесуэлы готов защищать территориальную целостность республики и не допустит вторжения, подчеркнула она.

— Что вы думаете о встрече в Монтевидео, посвящённой Венесуэле?

— Мы приветствуем инициативу правительств Уругвая и Мексики, к которой присоединились Боливия и Карибское сообщество. Нужно найти решение в рамках диалога и преимущественно в рамках уважения к суверенности Венесуэлы, к самоопределению венесуэльского народа. Эту инициативу поддержал президент Николас Мадуро, чтобы продвинуться вперёд и отыскать способ, который позволит венесуэльской оппозиции сесть за стол диалога, чтобы найти понимание и отойти от сумасшедшей идеи призывов к военному вмешательству.

— Каковы дальнейшие шаги венесуэльского правительства, чтобы преодолеть кризис, который переживает страна?

— Конституция подразумевает референдум. Например, президент Николас Мадуро призвал открыть дорогу к тому, чтобы спросить у народа, хочет ли он снова провести выборы в парламент Венесуэлы. Эти механизмы предусмотрены нашей Конституцией в рамках укрепления демократии Венесуэлы. Все возможные механизмы, отдаляющие Венесуэлу от серьёзной угрозы, которую создаёт президент США Дональд Трамп, угрожая военным вмешательством в Венесуэле. Нужно оградить Венесуэлу и наш регион от этого сумасшествия насилия и войны.

— Уточните, пожалуйста, что вы думаете о давлении США и ЕС на правительство Венесуэлы?

— Примитивно полагать, что они продолжают управлять миром. Они не понимают, что мир изменился, его геополитическая структура уже другая. Этот мир ищет возможность создания пространств и сфер для многополярной власти. Это мир полицентричен. Этого империалистический деградирующий мир всё никак не поймет.

И они пытаются угрожать независимым, автономным, суверенным странам. С Венесуэлой этого не случится даже путём шантажа и вымогательства, которыми стало суровое и незаконное торговое и финансовое эмбарго.

— Трухильо и Помпео встретились, чтобы обсудить Венесуэлу, а на следующей неделе Дуке отправляется в Вашингтон. Как вы оцениваете это сотрудничество между Колумбией и США?

— Роль, которую исполняет правительство Колумбии, — это позор, более того, это грубое нарушение Устава ООН. Угроза, которую пытаются реализовать из Колумбии против Венесуэлы, против её народа, — угроза реальной войны, военного вмешательства — неприемлема.

Мы призывали международные многосторонние организации в рамках международного права, чтобы соблюдались принципы и цели Устава ООН. В нём чётко прописано применение угроз или силы с целью принуждения страны.

— Ситуация с гуманитарной помощью на границе сейчас в центре внимания международного сообщества. Как правительство Венесуэлы относится к этому?

— Это (гумпомощь. — RT) большая ложь. Это худший ложноположительный диагноз, который мы видели. В Венесуэле нет гуманитарного кризиса. В Венесуэле возникли социальные раны в результате блокады. Но революционное правительство, президент Николас Мадуро напрямую занялись самыми уязвимыми слоями населения, теми, которые более всего пострадали от эмбарго на продукты, эмбарго на медикаменты.

Мы, правительство, напрямую заботимся о наших гражданах. То, чего хотят добиться так называемым гуманитарным кризисом — это, что называется, «ставить телегу вперёд лошади». Мы знаем, что в рамках международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется в случае природных катастроф, в случае вооружённых конфликтов, в случае войны. Так вот, они ставят телегу вперёд лошади. Они пытаются навязать ложноположительный результат, который позволил бы им, как сказал в октябре 2015 году Джон Келли, бывший глава Южного командования США, вторгнуться в Венесуэлу.

Этого не произойдёт. Мы не позволим этого. Здесь народ в единстве гражданских и военных, который настроен защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Вооружённые силы на границе Венесуэлы с Колумбией

— Правительство заявило о своей готовности вести переговоры с оппозицией, что мешает этому диалогу?

— То, что препятствует, — распоряжение от правительства Дональда Трампа, что не будет никаких переговоров, будет война. Мы же говорим да диалогу, но нет войне. Никакой войны. Мы столкнулись с позицией абсолютного политического и идеологического непринятия по отношению к Венесуэле и к боливарианской модели социализма.

И указание сверху (от США. — RT) — это не вести никакой диалог. Это тот же самый приказ, который они отдали, когда мы в Доминиканской Республике почти уже договорились и почти подписали соглашение. На встрече, организованной венесуэльцами для поиска решения проблем венесуэльцев.

Вашингтон считает, что Николас Мадуро должен уйти. Ответ Вашингтона заключается в его извращенной доктрине по смене режимов и демократических систем, которым не нравится, когда им выкручивают руки и навязывают вмешательство.