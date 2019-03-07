Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО возьмётся за молодёжь Молдовы
«Нам нет преград»: США могут готовить вторжение в Венесуэлу
От "миллиарда для мамы" до завышенных тарифов. Наталья Поклонская опуб...
Эрдоган назвал сделку по российским С-400 завершенной и замахнулся на С-500
Главная / В мире

«Изучите азы»: Дмитрий Медведев осадил «клерка» из американского посольства в Люксембурге

07 марта 2019, 11:24  •  69 • В мире
«Некий окрик из американского посольства» в Люксембурге, которым США попытались определить повестку переговоров с прибывшим в Великое Герцогство Дмитрием Медведевым, наткнулся на жёсткую реакцию премьер-министра России
Автор:
Курганов Дмитрий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не так часто высказывается на тему отношений с США и другими зарубежными странами. И правильно – в первую очередь, это прерогатива президента страны Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, наконец. Однако и у главы кабинета министров случаются зарубежные визиты, в ходе которых приходится отстаивать честь страны.
США давят на Люксембург
Так случилось и в Люксембурге, куда Дмитрий Медведев приехал с двухдневным визитом. В рамках этой поездки он встретился с великим герцогом Анри и председателем палаты депутатов Фернаном Этженом. Но самое интересное случилось на пресс-конференции по итогам российско-люксембургских переговоров, в которой также принял участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
Дело в том, что накануне посольство США в Люксембурге призвало руководство страны занять жёсткую позицию по вопросу присоединения Крыма к России в 2014 году и выразить её во время визита Дмитрия Медведева. По мнению американских дипломатов, именно в эти дни самое время потребовать от России изменить свою политику и «уйти из Крыма».
«Начните с изучения азов»
Российский премьер-министр такую наглость, разумеется, проглотить не имел права. Используя весьма красноречивые, но в то же время не выходящие за рамки дипломатических норм выражения, поставил на место «клерка» из посольства США, позволившего себе такой «окрик» в адрес Москвы. Медведев предложил ему взять учебник по международному праву и начать «изучение его азов». По словам премьера, раз этот человек находится на службе в посольстве, является дипломатом, ему эта информация будет весьма полезна. Отдельно он напомнил американскому служащему, что такое государственный суверенитет, и выразил надежду, что после прочтения соответствующей литературы у «клерка» «всё встанет в голове на место». «Я в этом сомневаюсь», – после небольшой паузы добавил Медведев.
Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Кстати, в том самом письме, направленном американской стороной Ксавье Беттелю, предлагалось «обсуждать с Россией» и другие вопросы. Например, права человека и керченский инцидент. Не обошлось и без упоминания крымских татар. Эта история в очередной раз доказала то, о чём давно говорят наши дипломаты, – США живут в какой-то своей реальности, в которой им позволено то, что нельзя другим. В конце концов, Владимир Путин уже заявил, что для нашей страны вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и обсуждать тут нечего.
Люксембург – за диалог России и Евросоюза
Что касается самих переговоров премьер-министров России и Люксембурга, экономическая повестка не была на первом плане. Хотя стоит отметить, что, несмотря на свои, мягко говоря, скромные размеры, Люксембург занимает пятое место среди всех государств по объему инвестиций в российскую экономику. Наиболее интересны для бизнесменов из этой страны такие сферы, как производство аккумуляторов и высокотехнологичного стекла. А вот товарооборот между двумя государствами весьма скромный, однако продолжает расти вопреки санкционной политике Запада против Москвы.
Россия уже давно живёт в этом режиме давления, всё меньше ощущая его. Тем не менее, Люксембург выразил желание помочь нашей стране наладить отношения с Евросоюзом. Дмитрий Медведев высоко оценил это стремление, отметив, что Ксавье Беттель готов взять на себя эту миссию, хотя отношение к такой позиции в мире не везде будет позитивным.
Ксавье Беттель. Фото: www.globallookpress.com
Запад запускает канал на русском для информационной войны против России - СМИ
«В этом мире всё зависит от конкретных людей», – многозначительно сказал премьер-министр России. Сложно сказать, так ли это. Впервые коллега Медведева говорил о такого рода посредничестве ещё в 2015 году, и вот теперь снова поднял эту тему. Более того, пообещал и с Дональдом Трампом поговорить, поскольку, по мнению Беттеля, именно диалог и обмен точками зрения – это единственная возможность найти выход.
С надеждой на лучшие времена
В связи со сложившейся международной обстановкой зашла речь и о Договоре РСМД (ракет средней и меньшей дальности). Люксембургский премьер подчеркнул, что прекращение действия соглашения его беспокоит, поскольку исчезают инструменты, благодаря которым осуществляется контроль вооружений. Беттель обратил внимание, что даже в самые тревожные моменты «холодной войны» США и Россия (именно так было сказано) ради стабилизации ситуации в мире были готовы заключать договор о разоружении, а сейчас события разворачиваются с точностью до наоборот.
Поэтому я надеюсь, что мы снова вернемся к здравому смыслу, чтобы избежать новой гонки вооружений,
– заявил премьер-министр Люксембурга.
Люксембург. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Фото: www.globallookpress.com
На Украине похвастались "достижениями мирового значения" в оборонке
Отдельно люксембургский премьер остановился на теме фашизма и Второй мировой войны. Он поблагодарил Россию за её огромный вклад в освобождение Европы, включая и Люксембург. Беттель вспомнил и о 167 молодых жителях страны, которые были вынуждены против своей воли воевать за Третий рейх, в армию которого они были насильно мобилизованы. Вернуться с полей сражений они не смогли. Их похоронили в Тамбовской области, администрации которой коллега Дмитрия Медведева также выразил благодарность.
Переговоры завершились подписанием сторонами протокола заседания российско-люксембургской комиссии по культурному сотрудничеству на 2019–2021 годы и совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик. По словам Медведева, второй документ у России подписан со многими странами, в том числе и из Евросоюза. Однако происходило это в лучшие времена. Будем надеяться, что они снова настанут, и не только в отношениях с Люксембургом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 01:39
После «алжирской весны» Европа может дать добро на «Турецкий поток»
07 марта 2019, 01:39
Родственников Мадуро "отправили" на Кубу, где их ждут 8 тонн золота: В испанских соцсетях множатся невероятные слухи
07 марта 2019, 11:24
"Только ХАМАС несет ответственность за все события": Израильтяне прокомментировали свой ракетный удар по соседям
Загрузка...
07 марта 2019, 08:09
Запад запускает канал на русском для информационной войны против России - СМИ
06 марта 2019, 18:54
«Сорвали выполнение гуманитарной операции»: Россия и Сирия призвали США освободить беженцев из «Эр-Рукбана»
07 марта 2019, 04:54
Боевик "Исламского государства"* из России рассказал о том, как попал к джихадистам
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 марта 2019, 04:54
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегств...
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку Р...
07 марта 2019, 04:39
«Последнее предупреждение из Вашингтона»: почему посол США в Киеве раскритиковала бор...
07 марта 2019, 07:54
«Очнулись в новой реальности»: в НАТО призвали переоценить военные возможности России
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "деф...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
03 марта 2019, 03:24
В Польше увековечивают память военного преступника – убийцы белорусов
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.