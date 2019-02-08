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Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии

08 февраля 2019, 06:09  •  68 • Политика
Как работает "еврейская пропаганда" и почему Израилю выгодно столкнуть Россию и Иран в Сирии? Ответы на вопросы в беседе с Царьградом искал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он уверен, Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы добиться своей цели.
Накануне The Jerusalem Post опубликовал снимок со спутников с расстановкой поставленных Россией С-300 в Сирии. Отмечалось, что одна из установок не расчехлена. Одновременно с этим появились вбросы о том, что Россия не разворачивает С-300, вступив в сговор с Израилем. Мол, все это для того, чтобы навредить Ирану. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает подобные трактовки типичными, если речь идет о "еврейской пропаганде".
"Давайте все расставлять на свои места. Первое. Вот тот снимок, который показывают израильтяне, он уже, извините, давным-давно закакан мухами. Это давнишний снимок, где действительно стояли наши С-300. Там классическая позиция, - пояснил Баранец. - Вы знаете, это учебный класс был для сирийцев, когда мы учили их дислоцировать, расставлять. Израильтяне просто нас используют и обманывают. Это раз. Во-вторых, знаете, очень серьезно искусство еврейской пропаганды. Они очень тонко, по-иезуитски, пытаются вбить клин между нами и иранцами. Иранцы на сирийской войне - это наши союзники. И естественно, евреям очень хочется, чтобы мы поссорились. Потому вбрасывается гнусная ложь, что мы договорились с израильтянами".
Виктор Баранец уверен, что российские офицеры просто не могут вступить в сговор с израильскими военными.
"Вы понимаете, как мы будем вообще выглядеть как союзники? Но так евреям хочется - показать, будто мы вместе. Они всегда славились своей иезуитской тонкой ложью, которая очень часто похожа на правду. Мы еще раз и еще говорим: когда мы садились на Хмеймим в 2015 году, я еще раз повторю, у нас был договор и с этими (Израилем - ред.), и с американцами, мы этого не отрицаем. Но мы четко сказали евреям: сунетесь вот сюда, за эту красную линию - получите по морде. И они ведь ни разу не залезали в зону ответственности, которую мы взяли на себя. А вот с другой стороны, вы посмотрите, что теперь делают. Ведь если сегодня посчитать только количество мирных жителей, убитых еврейскими летчиками, посчитать количество военнослужащих, то мы можем сегодня, уже давно пора, поднимать в Организации Объединенных Наций вопрос о еврейском милитаристском фашизме", - подчеркнул Виктор Баранец.
В деталях о публикации The Jerusalem Post Царьград писал чуть раньше.

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