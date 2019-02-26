Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами

На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил разоблачительный доклад, в котором обозначена одна из серьезнейших проблем Ближнего Востока. Проблема эта называется ядерное оружие и ядерные материалы.

В докладе отмечается, что Израиль хоронит свои ядерные отходы на сирийской территории, на земле, где проживает много сирийцев. Если быть точным, то речь идет о Голанах. Официально этот клочок ближневосточной земли принадлежит Сирии, но со второй половины 60-ых годов прошлого века, он находится под оккупацией Израиля. Таковы результаты Шестидневной войны, из которой Тель-Авив вышел победителем.

Согласно докладу, Израиль использует для захоронения как минимум двадцать мест, но наибольшая угроза нависла над людьми, живущими близ горы Хермонит, которую по-арабски именуют Тель аш-Шейх. Нужно отметить, что многие из тех людей, что живут на оккупированной сирийской территории, по-прежнему являются сирийскими гражданами. Плюс ко всему, эти отходы так или иначе угрожают сирийцам, которые живут в восточной неаннексированной части провинции Кунейтра.

Именно на это и обращает внимание Антониу Гутерреш. «Такая практика угрожает жизни и здоровью сирийцев на оккупированных сирийских Голанах», — отмечается в представленном им докладе.

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Что можно из этого извлечь? Израиль является довольно маленьким государством — меньше 21 тысячи кв. километров. При этом он обладает ядерным оружием и несколькими крупными исследовательскими ядерными центрами. Кроме того, местные власти активно продвигают проекты получения и последующего использования ядерной энергии в мирных целях. Разумеется, радиоактивных отходов вследствие этого всегда будет достаточно. И возникает вопрос их захоронения. На малой и густонаселенной территории это сделать не так-то просто. Нет, конечно, эти виды отходов обычно прячут так, что даже в непосредственной близости от них риск для человека не так уж и высок, но все же, закапывать где-нибудь близ Иерусалима было бы весьма и весьма неразумно. Кроме того, для соблюдения всех норм безопасности отходы необходимо хоронить в скалах. Исходя из всего этого, довольно легко догадаться, почему Тель-Авив для таких целей выбрал именно Голаны — тут горы и плотность населения не очень высокая. Вроде бы все логично.

Однако то обстоятельство, что Израиль хоронит отходы в местах, где доля еврейского населения весьма незначительна, вызывает некоторые вопросы. Получается, что ради полной безопасности евреев Тель-Авив готов подставить под угрозу арабов и даже лояльных ему друзов, которые как раз на Голанах и близ них живут?

При этом надо понимать, что специфика израильской ядерной программы такова, что она предусматривает значительное количество одного из самых опасных видов ядерных отходов — жидких. Это уже серьезно повышает риски для местного населения. К тому же нельзя забывать, что Голаны — далеко не самый спокойный район региона. Ближний Восток в целом нестабилен, а тут прямо под боком у Израиля воюющая сама с собой Сирия. При этом за период гражданской войны в САР были зафиксированы случаи прорыва границы охраняемых Голан со стороны Сирии. Боевики, конечно, были быстро ликвидированы или схвачены, тем не менее, подобные случаи вызывают повышенную настороженность. А что если в будущем, другая группа боевиков соберется с силами и сумеет-таки совершить полноценный прорыв? И вдруг им удастся совершить пару-тройку взрывов? Никто не может гарантировать, что в этот момент захоронение радиоактивных отходов не пострадает.

Конечно, подобные места обычно очень надежно бетонируются, тем не менее, мы не знаем, какой будет мощности взрыв. Плюс ко всему, израильтяне сами часто говорят об угрозе Ирана и его желании регулярно бомбить Голаны, потому что там много военных объектов еврейского государства. Из всего это можно сделать вывод, что Тель-Авив просто проводит ядерный эксперимент над сирийцами и друзами.

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Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что опасность для местных жителей присутствует. Кроме того, в будущем эти отходы могут быть использованы Израилем в качестве политической манипуляции.

— Если соблюдены все меры предосторожности, безопасности, то эти отходы никому ничем не угрожают. Есть угроза только в том случае, если эти нормы нарушены. Они могут быть нарушены либо естественным образом — ненадлежащее захоронение, либо путем диверсии. В этом случае радиоактивного заражения, разумеется, не избежать. Например, может случиться захват мест захоронений, их подрыв. К тому же, из таких вот отходов делаются грязные бомбы. Есть, конечно, определенные ограничения, но в любом случае, ядерные отходы не есть хорошо. Даже в не самых умелых руках эти отходы могут стать серьезной угрозой для людей. Как пример может служить случай Ирака. Но там не ядерные отходы были применены, а обедненный уран (речь о применении американцами снарядов с обедненным ураном против иракцев во время Войны в Персидском заливе 1991 года — авт.). И теперь там население болеет онкологией со всеми вытекающими последствиями, массовое обострение хронических заболеваний у них также наблюдается. То же самое происходит в Сербии. А теперь представьте, что эти отходы попадут в источники воды — произойдут вспышки онкологических и других заболеваний.

«СП»: — Израильтяне сами часто указывают на возможность обстрела своей территории, в том числе Голан со стороны Ирана. Если это возможно, то не слишком ли странно размещать ядерные отходы в столь опасном районе?

— Тут такой момент. Израильтяне разместили свои хранилища в так называемой демилитаризированной зоне. То есть они обезопасили себя и подставили просто сирийцев. Там все, вероятно, отлажено в этом плане — рельеф, климат, ветер все это в случае вскрытия хранилища серьезно влияет на распространение заражения. Я пока не обладаю всеми деталями, поэтому точно не могу об этом рассказать, но очевидно, что там все делалось не случайным образом. Также хочу отметить, что Израиль может использовать это в качестве одной из причин, по которой Голаны нельзя возвращать сирийцам.

«СП»: — То есть это может быть использовано, как удобное средство манипуляции?

— Да, это очень удобно. Мол, вы ребята полезете, там у нас хранилище, а мы возьмем и рванем, и вы получите весь букет неприятностей.

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