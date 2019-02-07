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Израиль обвинил ХАМАС в провокации с ракетой
07 февраля 2019, 04:09 • 71 • В мире
На движение ХАМАС израильтяне традиционно возложили ответственность за обмен ударами ракетой и из танка.
Израильская сторона из танка обстреляла пост палестинцев на границе сектора Газа. Это была ответная мера после запуска ракеты с территории анклава.
Информацию предоставила армейская пресс-служба Израиля.
Данных о пострадавших и жертвах нет.
Стоит отметить, что это первый инцидент более чем за полмесяца. На ХАМАС израильская сторона традиционно возлагает ответственность за все агрессивные действия.
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