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Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным
03 марта 2019, 22:54 • 79 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече президенту России Владимиру Путину, что Тель-Авив не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана.
Основной темой прошедших на этой неделе переговоров в Москве между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным был "иранский вопрос". Об этом заявил сам израильский политик.
По словам Нетаньяху, он четко дал понять, что Тель-Авив не допустит превращения Сирии в военный плацдарм для Ирана. Кроме того, стороны договорились о координации действий военных.
"Израиль не допустит создания иранского военного плацдарма в Сирии, так что мы продолжим военные действия против Ирана", - подчеркнул он в рамках выступления в кабмине.
Ранее политолог Каринэ Геворгян заявила Царьграду, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не имеет рычагов давления на президента России Владимира Путина и не сможет вынудить Москву предать Тегеран.
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