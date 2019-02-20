«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии

Соединённые Штаты создают квазигосударство на территории Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, назвав «незаконным» пребывание американских войск в САР. Ранее вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене объявил, что Вашингтон после ухода из Сирии сохранит мощное присутствие в регионе. По информации американских СМИ, Пентагон работает над планом по созданию буферной зоны на восточном берегу Евфрата и требует от европейских союзников выделить 1,5 тыс. военнослужащих. По мнению экспертов, намерение Белого дома сформировать территорию, неподконтрольную сирийскому правительству, создаст дополнительную зону напряжённости в республике и не позволит официальному Дамаску говорить о победе в гражданской войне.

Глава МИД России заявил о стремлении США создать квазигосударство на восточном берегу реки Евфрат в Сирии и таким образом расколоть арабскую республику. Об этом Сергей Лавров рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком во вторник, 19 февраля.

«Их цель — теперь это становится всё более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство. Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части САР», — отметил Лавров.

Глава дипломатического ведомства также прокомментировал информацию о том, что сирийские курды обратились к европейским странам с просьбой создать международные силы на северо-востоке страны, притом что США выступают против возвращения этих районов под контроль правительства САР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Ситуация на северо-востоке Сирии создана в результате незаконного пребывания там США. Под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле параллельно с некими боевыми действиями против ИГ*, вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства, — отметил глава МИД. — Прямо сейчас американцы заявляют, что их главной задачей является не допустить возвращения на восточный берег Евфрата сирийского правительства».

Напомним, выступая на мюнхенской конференции по безопасности, сенатор Линдси Грэм говорил о стратегии поведения в регионе после падения халифата. В частности, речь шла о стремлении США создать буферную зону в Сирии на границе с Турцией. По его словам, США ведут переговоры со своими союзниками в Европе о размещении на этой территории 1,5 тыс. военнослужащих.

«Если у нас не будет плана игры, Турция войдёт в Сирию и будет бороться с Отрядами народной самообороны. Нам нужна зона безопасности для того, чтобы решить эту проблему. Воинский контингент в буферной зоне должен следить за тем, чтобы ИГ вновь не возродилось», — цитирует американского политика The Washington Post.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США откровенно заявляют о своих намерениях продолжить поддержку курдов, пока они «не начнут взаимодействовать с сирийскими правительством и Россией».

«Иными словами, задача восстановления территориальной целостности Сирии, под которой подписалось всё международное сообщество, включая США, для американцев являлась лишь манёвром для отвода глаз», — заявил Лавров.

«Рычаг воздействия на регион»

Подобную модель квазигосударства США уже опробовали в Ираке, а теперь и в Сирии они создают такую же искусственную зону напряжённости, рассказал в беседе с RT руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Галиев. Эти действия направлены, в первую очередь, против Турции и официальных властей Дамаска, считает эксперт.

«Дамаск не может говорить о победе в гражданской войне, пока не контролирует треть территории страны. Её занимают некие вооружённые люди, которые по факту создали свою государственность. Однако не стоит ожидать, что такое квазигосударство в конце концов будет создано», — считает эксперт.

Создание буферной зоны полностью вписывается в общий курс США в отношении Сирии, сказал в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов. Несмотря на борьбу с террористическими группировками, США с самого начала планировали нанести удар по законному правительству Башара Асада, подчеркнул эксперт.

«Благодаря российским ВКС эти планы провалились. Тогда США приняли решение развалить Сирию на части. Поэтому на восточном берегу Евфрата предпринимались шаги по созданию местных органов самоуправления. Цель США — иметь рычаг воздействия на регион, поскольку в геополитическом плане Сирия представляет собой краеугольный камень геостратегической архитектуры Ближнего Востока», — подчеркнул Вавилов.

Новая стратегия США

Выступая на прошлой неделе на мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майк Пенс обозначил основную задачу Соединённых Штатов на Ближнем Востоке — сохранить американское военное присутствие в этом регионе даже после вывода войск из Сирии.

«Президент Трамп объявил, что США начнут передавать борьбу нашим партнёрам в регионе и отзывать наши войска. Это изменение тактики, но не изменение задачи. США сохранят мощное присутствие в регионе», — заявил Пенс.

Против возвращения северо-восточных территорий страны под контроль Дамаска выступил на конференции и спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а это означает, что мы не хотим, чтобы режим (Башара Асада. — RT) туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — заявил Джеффри.

По словам Гумера Галиева, намерение США заменить американские войска французскими, немецкими и английскими, а также создать неподконтрольную официальному Дамаску буферную зону не вызовет положительной реакции ни у России, ни у Ирана, ни, тем более, у Турции.

«Американцы изначально помогали курдам, выступали в качестве гарантов безопасности. А для Турции это очень болезненный вопрос. Официальный Стамбул считает, что подпитка террористических курдских группировок осуществляется именно с этих территорий Сирии. Дать прогноз сложно, потому что неизвестно, как поведёт себя в этой ситуации Эрдоган, насколько могут сопротивляться курды, готовы ли американцы и европейцы обеспечить курдам безопасность», — сказал эксперт.

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии

Reuters

© Rodi Said

Планы США по созданию квазигосударства потерпят фиаско, убеждён Александр Вавилов. Во-первых, потому что после стольких лет войны им будет сложно найти новых марионеток в регионе, считает эксперт, во-вторых, создание такого государства потребует значительных финансовых вливаний.

Кроме того, по мнению аналитиков, наглядным примером того, как США, скорее всего, будут действовать в случае создания квазигосударства на северо-востоке Сирии, может служить ситуация, в которой оказались сирийские беженцы из лагеря «Эр-Рукбан», находящегося на территории, подконтрольной США. Жизни более 50 тыс. человек находятся под угрозой, поскольку они лишены возможности получить гуманитарную помощь из-за действий американских военных и возглавляемой ими коалиции в районе Эт-Танфа.

«Ситуация там продолжает оставаться катастрофической, а его жители, фактически оказавшиеся в заложниках у подконтрольных США бандформирований, находятся на грани жизни и смерти», — заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Астанинский формат

Заявления американских политиков в Мюнхене о сохранении присутствия США в Сирии прозвучали на фоне завершившегося в Сочи саммита лидеров России, Ирана и Турции. В совместном заявлении президенты трех стран выразили уверенность в том, что вывод американских войск из Сирии, в случае его реального воплощения, будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране.

На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин отметил, что президент США достаточно активно работает над выполнением своих предвыборных обещаний, что «весьма редко случается в политической жизни США на практике».

При этом главная договоренность лидеров России, Турции и Ирана по Сирии, которая была достигнута на саммите в Сочи и которой прямо противоречат намерения США, — это приверженность к целостности и суверенитету САР, отметил Александр Вавилов.

Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев «Существует прямая связь между результатами саммита России, Ирана и Турции в Сочи и решением США о создании квазигосударства в Сирии. Оно идёт в разрез с теми решениями, которые были приняты, и, в частности, с планами Турции, которая не потерпит появления нового игрока в регионе», — подчеркнул Вавилов.

«При этом, если такое сепаратистское образование и будет создано, ни одно государство его не признает, а в финансовом отношении для США и их западных союзников оно станет очередной обузой», — добавил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.