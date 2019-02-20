|
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии
20 февраля 2019, 00:39 • 75 • В мире
Соединённые Штаты создают квазигосударство на территории Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, назвав «незаконным» пребывание американских войск в САР. Ранее вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене объявил, что Вашингтон после ухода из Сирии сохранит мощное присутствие в регионе. По информации американских СМИ, Пентагон работает над планом по созданию буферной зоны на восточном берегу Евфрата и требует от европейских союзников выделить 1,5 тыс. военнослужащих. По мнению экспертов, намерение Белого дома сформировать территорию, неподконтрольную сирийскому правительству, создаст дополнительную зону напряжённости в республике и не позволит официальному Дамаску говорить о победе в гражданской войне.
Американские военные в сирийском Манбидже Reuters © Zoe Garbarino / U.S. Army
Глава МИД России заявил о стремлении США создать квазигосударство на восточном берегу реки Евфрат в Сирии и таким образом расколоть арабскую республику. Об этом Сергей Лавров рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком во вторник, 19 февраля.
Глава дипломатического ведомства также прокомментировал информацию о том, что сирийские курды обратились к европейским странам с просьбой создать международные силы на северо-востоке страны, притом что США выступают против возвращения этих районов под контроль правительства САР.
«Ситуация на северо-востоке Сирии создана в результате незаконного пребывания там США. Под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле параллельно с некими боевыми действиями против ИГ*, вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства, — отметил глава МИД. — Прямо сейчас американцы заявляют, что их главной задачей является не допустить возвращения на восточный берег Евфрата сирийского правительства».
Напомним, выступая на мюнхенской конференции по безопасности, сенатор Линдси Грэм говорил о стратегии поведения в регионе после падения халифата. В частности, речь шла о стремлении США создать буферную зону в Сирии на границе с Турцией. По его словам, США ведут переговоры со своими союзниками в Европе о размещении на этой территории 1,5 тыс. военнослужащих.
«Если у нас не будет плана игры, Турция войдёт в Сирию и будет бороться с Отрядами народной самообороны. Нам нужна зона безопасности для того, чтобы решить эту проблему. Воинский контингент в буферной зоне должен следить за тем, чтобы ИГ вновь не возродилось», — цитирует американского политика The Washington Post.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США откровенно заявляют о своих намерениях продолжить поддержку курдов, пока они «не начнут взаимодействовать с сирийскими правительством и Россией».
«Иными словами, задача восстановления территориальной целостности Сирии, под которой подписалось всё международное сообщество, включая США, для американцев являлась лишь манёвром для отвода глаз», — заявил Лавров.
«Рычаг воздействия на регион»
Подобную модель квазигосударства США уже опробовали в Ираке, а теперь и в Сирии они создают такую же искусственную зону напряжённости, рассказал в беседе с RT руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Галиев. Эти действия направлены, в первую очередь, против Турции и официальных властей Дамаска, считает эксперт.
«Дамаск не может говорить о победе в гражданской войне, пока не контролирует треть территории страны. Её занимают некие вооружённые люди, которые по факту создали свою государственность. Однако не стоит ожидать, что такое квазигосударство в конце концов будет создано», — считает эксперт.
Создание буферной зоны полностью вписывается в общий курс США в отношении Сирии, сказал в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов. Несмотря на борьбу с террористическими группировками, США с самого начала планировали нанести удар по законному правительству Башара Асада, подчеркнул эксперт.
Новая стратегия США
Выступая на прошлой неделе на мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майк Пенс обозначил основную задачу Соединённых Штатов на Ближнем Востоке — сохранить американское военное присутствие в этом регионе даже после вывода войск из Сирии.
«Президент Трамп объявил, что США начнут передавать борьбу нашим партнёрам в регионе и отзывать наши войска. Это изменение тактики, но не изменение задачи. США сохранят мощное присутствие в регионе», — заявил Пенс.
Против возвращения северо-восточных территорий страны под контроль Дамаска выступил на конференции и спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а это означает, что мы не хотим, чтобы режим (Башара Асада. — RT) туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — заявил Джеффри.
По словам Гумера Галиева, намерение США заменить американские войска французскими, немецкими и английскими, а также создать неподконтрольную официальному Дамаску буферную зону не вызовет положительной реакции ни у России, ни у Ирана, ни, тем более, у Турции.
«Американцы изначально помогали курдам, выступали в качестве гарантов безопасности. А для Турции это очень болезненный вопрос. Официальный Стамбул считает, что подпитка террористических курдских группировок осуществляется именно с этих территорий Сирии. Дать прогноз сложно, потому что неизвестно, как поведёт себя в этой ситуации Эрдоган, насколько могут сопротивляться курды, готовы ли американцы и европейцы обеспечить курдам безопасность», — сказал эксперт.
Кроме того, по мнению аналитиков, наглядным примером того, как США, скорее всего, будут действовать в случае создания квазигосударства на северо-востоке Сирии, может служить ситуация, в которой оказались сирийские беженцы из лагеря «Эр-Рукбан», находящегося на территории, подконтрольной США. Жизни более 50 тыс. человек находятся под угрозой, поскольку они лишены возможности получить гуманитарную помощь из-за действий американских военных и возглавляемой ими коалиции в районе Эт-Танфа.
«Ситуация там продолжает оставаться катастрофической, а его жители, фактически оказавшиеся в заложниках у подконтрольных США бандформирований, находятся на грани жизни и смерти», — заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Астанинский формат
Заявления американских политиков в Мюнхене о сохранении присутствия США в Сирии прозвучали на фоне завершившегося в Сочи саммита лидеров России, Ирана и Турции. В совместном заявлении президенты трех стран выразили уверенность в том, что вывод американских войск из Сирии, в случае его реального воплощения, будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране.
На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин отметил, что президент США достаточно активно работает над выполнением своих предвыборных обещаний, что «весьма редко случается в политической жизни США на практике».
При этом главная договоренность лидеров России, Турции и Ирана по Сирии, которая была достигнута на саммите в Сочи и которой прямо противоречат намерения США, — это приверженность к целостности и суверенитету САР, отметил Александр Вавилов.
«При этом, если такое сепаратистское образование и будет создано, ни одно государство его не признает, а в финансовом отношении для США и их западных союзников оно станет очередной обузой», — добавил эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 февраля 2019, 04:39
|
13 февраля 2019, 20:54
|
18 февраля 2019, 00:09
|
14 февраля 2019, 21:24
|
14 февраля 2019, 01:54
|
15 февраля 2019, 02:28
|
13 февраля 2019, 22:39