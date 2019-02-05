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«Избавить от поверочного рабства»: россиян могут освободить от обязанности следить за корректностью показаний счётчиков
05 февраля 2019, 16:09 • 119 • В России
В 2019 году российские власти намерены инициировать поправки в законодательство, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний счётчиков воды и других приборов учёта. По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, ответственность за это следует возложить на управляющие компании или поставщиков. Эксперты отмечают, что подобная инициатива призвана избавить собственников и арендаторов жилья от лишних хлопот. Кроме того, эти меры позволят бороться с недобросовестными фирмами, которые занимаются поверкой счётчиков.
РИА Новости © Виталий Аньков
Российские власти намерены внести в Государственную думу законопроект, который предполагает полное освобождение населения от обязанности следить за поверкой счётчиков воды и других коммунальных ресурсов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.
По его словам, в случае принятия предлагаемых поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечить доступ к внутридомовым счётчикам для специалистов управляющей или ресурсоснабжающей компании, которые и будут отвечать за корректность показаний.
«Сейчас ситуация с бытовыми счётчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да ещё выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — отметил глава Росстандарта.
Руководитель ведомства добавил, что конкретные механизмы перераспределения функций по поверке счётчиков ещё будут обсуждаться. Однако позиция Росстандарта заключается в том, что по всем направлениям учёта коммунальных ресурсов (воде, теплу и газу) необходимо последовательно принимать такие же решения, как и по электросчётчикам.
Напомним, в конце декабря 2018 года был подписан закон, регулирующий вопросы внедрения интеллектуальных систем учёта электроэнергии. В частности, с 1 июля 2020 года конечный потребитель освобождается от обязанности отвечать за эксплуатацию электросчётчика, информировать кого-либо о его выходе из строя или устанавливать новый прибор. Эти функции переносятся с потребителей на поставщиков энергоресурсов. Единственное, за чем должен следить потребитель, — это за целостностью электросчётчика.
«Создать дополнительный комфорт для потребителя»
По словам зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева, подобная инициатива прежде всего направлена на то, чтобы избавить собственника жилья от проблем с отслеживанием приборов учёта.
При этом собеседник RT отметил, что благодаря предлагаемым Росстандартом поправкам можно будет также бороться с недобросовестными компаниями, которые обслуживают приборы учёта.
«У нас существует очень много фирм по проверке и замене. Они бывают как добросовестными, так и нет. И цены могут колебаться. Если ситуация как-то отрегулируется государством и будут открытые, понятные правила игры и стоимость, это станет положительным фактором. Что касается доступа в квартиры, сегодня Минстрой разрабатывает вариант ускоренного решения этого вопроса. Эти упрощённые правила можно будет распространить и на проверку и замену счётчиков», — подытожил депутат.
Приветствовал инициативу Росстандарта и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв. Он отметил, что отказ от прежней системы облегчит жизнь россиян.
«Очевидно, что для целого ряда людей обслуживание счётчиков и вся эта тема — лишнее обременение. Думаю, внесение Росстандартом законопроекта, предусматривающего избавление россиян от этой проверки, создаст для потребителя дополнительный комфорт. Предложение Росстандарта человечное, гуманное», — отметил эксперт.
В настоящее время обязанность устанавливать приборы учёта, а также следить за их поверкой лежит на владельцах квартир. Если в квартире не установлен, например, счётчик на воду, то плата за её потребление производится по усреднённому тарифу с учётом числа прописанных на жилплощади человек.
Причём для расчёта коммунальных платежей в квартирах без счётчиков или в домовладениях, где у контрольных приборов истёк срок поверки, применяются добавочные коэффициенты. По данным портала NedExpert, в 2019 году, как и в 2018-м, такие собственники заплатят за расход воды в 1,5 раза больше. Добавим, что сроки поверки водорасходных счётчиков составляют четыре года для горячей воды и шесть — для холодной.
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