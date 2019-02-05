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Из-за санкций в Роскосмосе ощутили дефицит электроники
05 февраля 2019, 00:09 • 27 • Политика
Санкции и связанная с ними "проблема импортозамещения" повлияли как на гражданскую, так и на военную космонавтику в России, заявил председатель научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев. Прежде всего, подчеркнул он, российская сторона сейчас столкнулась с дефицитом радиоэлектронных изделий.
В целом, отметил представитель корпорации, западные санкции стали одним из источников проблем в российских усилиях по освоению космоса. Из-за введенных в отношении нашей страны экономических рестрикций она потеряла доступ к целому спектру импортных изделий.
Ранее, напомним, с аналогичным заявлением выступил и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что антироссийские санкции наиболее остро сказались на микроэлектронике. Тем не менее руководитель космического ведомства также подчеркнул, что в настоящее время отрасль уже справляется с неблагоприятной конъюнктурой.
"...мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", - заявил Юрий Коптев.
Свой комментарий господин Коптев озвучил в эфире телеканала "Россия 24".
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