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Из парижской могилы в украинский музей: В Запорожье требуют вернуть прах Нестора Махно
02 марта 2019, 11:09 • 21 • Политика
В Запорожье требуют от французов вернуть на Родину в Гуляйполе прах анархиста Нестора Махно. Глава Гуляйпольской райгосадминистрации Александр Ищенко подтвердил, что тому и место подобрали: из парижской могилы прах анархиста попадет прямиком в украинский музей.
Из парижской могилы прямиком в украинский музей может попасть прах известного анархиста Нестора Махно. Сейчас в Запорожье требуют от французов вернуть его на Родину в Гуляйполе. И даже место повторного "погребения" уже подобрано.
Как сообщил глава Гуляйпольской райгосадминистрации Александр Ищенко в интервью "Гуляйполе.city", урна с прахом будет храниться в местном музее. Сейчас же она остается замурованной в стену колумбария кладбища Пер-Лашез в Париже.
По словам Ищенко, все документы, нужные для перевозки праха Махно, уже подготовлены. И даже имеется заявление "о возвращении" от внучатого племянника анархиста.
Против только сами французы.
"Сейчас ждем окончательного ответа от французской стороны, - поясняет глава райгосадминистрации. - Потому что французская диаспора - против возвращения праха".
По словам Ищенко, Нестор Махно - это "бренд" Гуляйполя. И уже даже туристический маршрут разработан. Только праха анархиста и не хватает. Да еще денег на то, чтобы воплотить все "хотелки" местной администрации в жизнь.
"В ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов, - рассказывает Ищенко. - Конечно, на их реализацию нужны средства".
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