Крупнейший немецкий ежедневник Bild "раздул" сенсацию из колбасы в русском магазине. Издание провело проверку качества мясных изделий в первом немецком дискаунте и выяснил, что есть и некондиция.

Не так давно в Германии открылся первый немецкий дискаунт. Качественные, а не только дешевые ли в нем продукты, решил выяснить крупнейший немецкий ежедневник. Правда, проверили в лаборатории только три продукта: мясо со специями, сырокопченую колбасу-фарш, называемую еще "меттвурст", а также салями из индейки.

В результате из колбасы в русском магазине "раздули" сенсацию уровня Bild: меттвурст оказалась явной некондицией - старой и прогорклой. Правда, издание отмечает, что, судя по этикетке, срок хранения колбасы пока не истек. Но все же с полок дискаунта, к моменту публикации, продукция уже была изъята и убрана.

А вот мясо и салями показали достойный результат: качество товара, как показали лабораторные исследования, не подвело.