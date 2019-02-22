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Истребитель США выкинул в море ракеты на 7 млн долларов

22 февраля 2019, 17:54  •  189 • В мире
Экипаж истребителя F-15 ВВС США во время нештатной ситуации принял решение потопить находящиеся на борту ракеты во избежание их детонации при аварийной посадке. Общая стоимость затопленного вооружения оценивается в 7 млн долларов.
Экипаж истребителя F-15 ВВС США во время совершения аварийной посадки вынужден был выбросить в море своё вооружение, которое оценивается приблизительно в 7 миллионов долларов, передаёт телеканал "360" со ссылкой на издание The Drive.
Сообщается, что во время учебного полёта на борту самолёта произошла нештатная ситуация. Экипаж боевой машины принял решение избавиться от ракет класса "воздух-воздух" во избежание возможного взрыва при совершении аварийной посадки в международном аэропорту города Портленда.
Обозреватель американского издания отмечает, что, как правило, F-15 оснащены шестью или восемью ракетами: четыре ракеты класса "воздух-воздух" и несколько ближних AIM-9X Sidewinder.
Потопление в океане вооружения позволило не только избежать возможного взрыва при жёсткой посадке, но значительно облегчило истребитель, что позволило ему успешно вернуться на базу.

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