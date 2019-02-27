«Исследование подгоняется под риторику»: в ЕС заявили о стремлении России дискредитировать выборы на Украине

В Европарламенте заявляют, что в преддверии выборов на Украине против неё якобы активизируется «гибридная война России». Об этом говорится в докладе Исследовательского центра ЕП, с текстом которого ознакомился RT. Авторы документа уверены, что президентские выборы не приведут к избранию «союзника РФ», однако Москва будет стремиться дискредитировать их итоги «посредством организации беспорядков и распространения дезинформации». Опрошенные RT эксперты отметили, что подобного рода риторика неоднократно звучала в Евросоюзе, а главной целью таких высказываний является желание Брюсселя заранее переложить на Москву ответственность за ситуацию на Украине после выборов.

В Исследовательском центре Европарламента (ЕП) предположили, что Москва якобы будет стремиться «дискредитировать» президентские выборы на Украине, организуя «беспорядки и распространение дезинформации».

«Гибридная война России против Украины включает вбросы дезинформации, которые, вероятно, участятся в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году. Несмотря на то что мартовские выборы заведомо не приведут к избранию президентом явного союзника Москвы, ожидается, что Россия будет стремиться дискредитировать их посредством организации беспорядков и распространения дезинформации», — утверждается в докладе.

Отмечается, что на восприятии выборов могут сказаться «вооружённые столкновения, кибератаки и другие инциденты в области безопасности, сопровождаемые кампаниями по дезинформации».

Так, в документе инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, называется «нападением и захватом» Россией украинских судов и моряков. Более того, со ссылкой на заявления еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга отмечается, что таким «агрессивным действиям России» якобы предшествовали распространяемые Москвой сообщения о попытках Украины заразить море вирусом холеры и провезти в Крым ядерную бомбу.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли российскую границу в Чёрном море и вошли в территориальные воды страны. После этого украинские суда были задержаны. Как пояснили в ФСБ России, пограничникам пришлось применить оружие, потому что нарушители не реагировали на требование остановиться.

Сообщения о вспышке холеры в Мариуполе появились в июле прошлого года на сайте горячей линии самопровозглашённой ДНР, однако позже в российских СМИ распространилась информация, что власти города заявили об отсутствии в Азовском море холерного вибриона. Кроме того, сообщения о холере периодически циркулируют в СМИ уже несколько лет и впервые появились задолго до государственного переворота на Украине.

Заявления Кинга, опубликованные в том числе в британской газете The Guardian, о мнимом распространении Москвой информации о планах спецслужб Украины доставить ядерную бомбу в Крым и подорвать Крымский мост были опровергнуты Министерством иностранных дел РФ.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказывания еврокомиссара содержат фейковую информацию.

«Что касается измышлений про некую ядерную бомбу в Крыму, то мы оставим их на совести Кинга, который, видимо, переживает скорое расставание с ЕС и своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека произошёл выброс фейка», — заявила Мария Захарова.

Примечательно, что 20 декабря в сенате США подготовили резолюцию, призывающую американского президента Дональда Трампа инициировать международную операцию по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море и беспрепятственного прохода судов в Азовское море. Сенаторы также ссылаются на заявление европейского комиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга.

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

РИА Новости

© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

В разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что подобные аналитические центры в странах Запада давно уже работают над тем, чтобы держать в фокусе тему вмешательства России во всевозможные процессы как в Европе, так и на Украине.

«Подобного рода доклад, с одной стороны, помогает поддерживать на высоком уровне градус откровенной русофобии и страхов в отношении Москвы, потому что эта тема является одной из немногих, которая до сих пор может консолидировать разрозненное европейское общество, а также политическую элиту Европы. С другой — это помогает уже сейчас возложить ответственность за то, что будет происходить на Украине, не на плечи Киева и его политических союзников в лице Брюсселя и Вашингтона, а на Москву, которая якобы стоит за организацией будущих беспорядков, связанных с президентскими выборами на Украине.

При этом Европа категорически отказывается признавать, что самая главная причина возможной дестабилизации и беспорядков среди украинского народа кроется в той политике, которую проводит нынешняя власть на Украине», — отметил эксперт.

Он также добавил, что зачастую такие идеи впоследствии прописываются в документах стратегического характера, касающихся внешней политики и отношений с Москвой. По его словам, под такими надуманными предлогами осуществляются реальные действия, начиная от санкций и заканчивая принятием бюджетов на так называемое противодействие России.

«Экзамен на зрелость» для украинской демократии

В Исследовательском центре Европарламента также говорится о том, что грядущие выборы станут проверкой для Украины.

«Выборы, проводимые в условиях непрекращающейся гибридной войны против Украины со стороны России, станут экзаменом на зрелость для украинской демократии, беспрецедентного процесса преобразований и европейского выбора», — полагают аналитики ЕП.

В докладе со ссылкой на СМИ также приводится информация о главных кандидатах на президентский пост, в основе которой — результаты социальных опросов. Так, среди заслуг «успешного бизнесмена» и действующего президента Украины Петра Порошенко указываются принятие закона, ограничивающего в стране обучение на языках национальных меньшинств, поставка Украине Соединёнными Штатами оборонительных вооружений летального действия. Также выделяется его «успешная борьба» за «независимую» украинскую церковь.

Но, несмотря на этот успех, в обществе он не слишком популярен, подчёркивается в документе Исследовательского центра Европарламента. В то же время отмечается, что Порошенко пользуется поддержкой со стороны украинских олигархов и контролируемых ими СМИ.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По поводу другого кандидата, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, говорится, что она поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС, однако её подчас популистские и «противоречивые заявления» вызывают обеспокоенность в Брюсселе и Вашингтоне.

Политический курс Владимира Зеленского, которого в документе именуют антисистемным кандидатом, аккумулирующим голоса «недоверия» истеблишменту, и вовсе кажется неясным аналитикам ЕП.

Ещё один кандидат — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко характеризуется авторами доклада как «дружественно настроенный к России». В частности, подчёркиваются его намерения нормализовать отношения Украины с РФ благодаря мирной стратегии в Донбассе.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, распространяя подобные заявления о якобы готовящихся провокациях со стороны Москвы, Евросоюз пытается прикрыть собственные действия на Украине.

«Ничего нового они здесь не сообщают, это обычная риторика, под которую подгоняется всё исследование. Выводы, как правило, написаны до того, как начинается работа, а сегодня очень рифмуются с новостью о заботе американского конгресса о кибербезопасности на территории Украины в преддверии выборов. То есть это такие подготовительные истории. Они, безусловно, оговариваются по Фрейду, обвиняя Россию во вмешательстве, медийном давлении на то, что происходит на Украине. Собственно, они этим сами активно злоупотребляют и занимаются. Они, очевидно, готовятся проводить определённые провокации, чтобы обвинить в этом Россию», — отметил эксперт.

Голосование без 12% украинцев

В докладе Исследовательского центра Европарламента отдельно отмечается, что принять участие в предстоящих выборах смогут не все украинцы. Указывается, что 12% из 44 млн граждан Украины лишены права голоса — в том числе те, кто проживает в Крыму и других регионах России, так как там не будет избирательных участков.

Стоит отметить, что 31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Так, были закрыты участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил закрытие Киевом избирательных участков на территории России вопросом безопасности своих граждан, которые, «несмотря на административное и пропагандистское давление, всё-таки осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы».

«Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, — это, безусловно, безопасность», — написал министр в своей колонке на сайте «Украинской правды».

«Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будут участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — заявил Климкин и рекомендовал своим гражданам, находящимся в РФ, голосовать на территории Украины.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение украинского ЦИК грубым нарушением международных обязательств Киева и прав простых украинцев. По её словам, этот шаг имеет безусловный политический подтекст.