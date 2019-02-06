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Испарилась: Украинская "стена" на границе с Россией всего за два месяца уменьшилась на 17%

06 февраля 2019, 18:24  •  140 • В мире
За два месяца "стена" на границе с Россией уменьшилась на 17%, об этом сообщили украинские СМИ, проанализировав заявления официальных представителей. Причиной "испарения" почти пятой части пограничного "забора" стали разночтения в докладах МВД и Госпогранслужбы. С разницей в два месяца официальные лица ведомства сообщили общественности разные цифры по объемам выполненных работ.
Украинская "стена" на границе с Россией стремительно уменьшается. Как констатировали местные СМИ, всего за два месяца объем работ по проекту внезапно сократился. Как утверждает Госпогранслужба страны, на текущий момент реализация проекта выполнена на 30%. Примечательно, что всего два месяца назад, по информации украинского МВД, объем выполненных работ составлял почти половину – 47%.
То есть всего за два месяца степень выполнения проекта сократилась на 17%, пишет издание "Страна.ua".
Однако несмотря на "испарившиеся" 17 процентов, украинские чиновники бодро рапортуют, что работа по проекту ведется, а на некоторых участках – даже ускоренными темпами.
В частности, как заявил спикер Госпогранслужбы Незалежной Олег Слободян, в некоторых областях строительство инженерно-технических сооружений уже почти завершено, как, к примеру, в Харьковской области. По его словам, уровень контроля над границей составляет практически 100%.
Вообще проект "осуществляется в соответствии с финансированием".
"В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - приводит его словам "Интерфакс".

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