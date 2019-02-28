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Исламабад кивнул в сторону США: Пакистан призвал мировое сообщество разобраться с Индией

28 февраля 2019, 00:39  •  11 • В мире
В Пакистане рассчитывают на большее участие мирового сообщества в вопросе урегулирования конфликтной ситуации с Индией. Как заявил пакистанский чиновник, Исламабад рассчитывает на большее вовлечение в ситуацию со стороны Вашингтона.
В Пакистане надеются, что США окажут влияние на урегулирование конфликта Исламабада и Нью-Дели. Как заявил пакистанский чиновник, власти рассчитывают на большее участие мирового сообщества в данном конфликте.
По словам представителя Пакистана, ситуация весьма опасная, а потому помощь внешних игроков крайне важна.
"Мы хотели бы видеть большее вовлечение США в эту ситуацию... Не только США, но и всего международного сообщества", - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, ранее в Пакистане заявили, что сбили два индийских военных самолёта, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.
В Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

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