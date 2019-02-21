«Искажение реальности»: как в России отреагировали на заявление Климкина о «более украинском» Крыме

Глава МИД Украины Павел Климкин намеренно искажает реальное положение дел, когда говорит, что за последние пять лет Крым стал «более украинским». Об этом RT заявили в Госдуме. Как отметил депутат от Крыма Руслан Бальбек, подобное утверждение нельзя считать политическим. В Совфеде полагают, что Климкин пытается привлечь внимание стран Запада к украинскому вопросу. По оценке экспертов, с 2014 года качество жизни в Крыму значительно возросло, об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. В ближайшие годы на развитие полуострова правительство РФ потратит около 310 млрд рублей.

В Госдуме РФ полагают, что глава МИД Украины Павел Климкин пытается исказить реальное положение дел. Ранее дипломат заявлял, что за последние годы Крым стал «более украинским».

«На посту министра иностранных дел Климкин не добился никаких успехов. Многочисленные жалобы на Россию, на позицию Кремля не помогли, поэтому украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нём нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его убеждению, только спят и видят, как вернуться в состав Украины», — отметил в разговоре с RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Он отказался считать заявление Климкина политическим.

«Искажение реальности, особенно осознанное, это уже не политика, а медицинский случай», — заключил Бальбек.

В Совете Федерации полагают, что министр иностранных дел Украины стремится привлечь внимание, поскольку на Западе всё меньше интересуются Киевом.

«Идёт явное снижение интереса к Украине. Подобные заявления — большие фантазии Климкина», — пояснил RT член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор также отметил, что крымчане довольны положением дел, а итоги референдума 2014 года показали, каким жители полуострова видят своё будущее. Напомним, тогда более 90% населения высказалась за воссоединение с Россией.

«Недостаточно украинский» и «ещё более украинский»

Ранее глава МИД Украины Павел Кимкин заявил, что за последние пять лет Крым стал «ещё более украинским».

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является ещё более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца», — написал Климкин в Facebook.

По его словам, до событий 2014 года полуостров был «недостаточно украинским», и Киев заплатил за это «сверхвысокую цену».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Reuters

© Alessandro Garofalo

«На самом деле происходит обратное»

Все объективные показатели свидетельствуют о том, что жители Крыма всё больше утверждаются в своём выборе, считает политолог Иван Мезюхо.

«Крымчане уже привыкли к тому, что Киев врёт о положении дел на полуострове и, собственно говоря, не обращают внимания на лай украинских политических деятелей. На самом деле за пять лет нахождения Крыма в составе России в регионе увеличилось число сторонников российского выбора», — отметил политолог.

По его словам, этот факт не раз фиксировали федеральные социологические исследовательские организации, которые постоянно работают на полуострове.

Праздничный салют в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Севастополе

РИА Новости

© Василий Батанов

Так, опрос, проведённый ВЦИОМ в феврале 2018 года, показал, что 88% жителей республики довольны своей жизнью. В данном аспекте в Крыму прослеживается позитивная динамика. Около 69% респондентов заявили о положительных изменениях в Крыму в течение года.

«То есть на самом деле происходит обратное тому, о чём заявляет Павел Климкин. После пяти лет нахождения Крыма в составе России люди не разочаровались в своём выборе», — заключил эксперт.

В течение последних пяти лет Россия активно развивает регион. В частности, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Уже открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, строительство железнодорожной части переправы также вступило в финальную стадию. Кроме того, более полугода работает новый терминал аэропорта Симферополя. За это время им воспользовались около 4 млн человек. В 2018 году полуостров установил рекорд по числу туристов за постсоветский период.

Кроме того, в ближайшие три года правительство выделит около 310 млрд рублей на развитие Крыма и Севастополя. В рамках госпрограммы, в частности, планируется развитие инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристической среды, стимулирование предпринимателей, расширение сети автомобильных дорог.