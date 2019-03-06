«Ищут доступ к сведениям политического характера»: Путин рассказал об активности западных разведок в России

Президент России Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ предупредил об активности иностранных разведок в России. По его словам, зарубежные спецслужбы ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Вместе с тем глава государства отметил результативность работы российских органов госбезопасности — в 2018 году контрразведка раскрыла почти 600 иностранных агентов. Другими темами, на которые обратил внимание российский лидер, стали борьба с терроризмом и противодействие коррупции.

Зарубежные спецслужбы стремятся наращивать активность в России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе состоявшейся 6 марта итоговой коллегии ФСБ, на которой были подведены итоги деятельности ведомства в прошлом году и определены приоритетные задачи на 2019 год.

«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надёжнее должна быть ваша работа», — сказал российский лидер. Его высказывания на коллегии ФСБ приводит РИА Новости.

По словам президента, сотрудники зарубежных разведок стараются влиять на события внутри РФ так же, как в прежние времена, а «может быть, и больше».

Путин уточнил, что в 2018 году российская контрразведка раскрыла почти 600 агентов иностранных спецслужб.

«Результативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — сказал российский президент.

Путин также отметил важность защиты от кибератак, направленных против России. Президент привёл данные, согласно которым эта активность в последние годы растёт.

«Отмечу, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций. Если в 2014—2015 годах таких атак ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч (что тоже немало), то в 2016 году их было уже 12 тысяч, в 2017 году — порядка 12,5 тысячи, а в прошлом — 17 тысяч», — сказал Путин.

РИА Новости

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Борьба с терроризмом

В ходе коллегии ФСБ Путин призвал активизировать превентивную работу по борьбе с террористическими угрозами. По словам президента, у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов.

«Как показывает ситуация и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку», — сказал российский лидер.

Он отметил, что необходимо использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам.

«Активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставок оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов», — перечислил меры по борьбе с терроризмом президент.

Путин сообщил, что число предотвращённых в России терактов остаётся высоким. На протяжении последних трёх лет речь идёт примерно о 20 таких ситуациях в год. Вместе с тем число преступлений террористической направленности в РФ за 10 лет сократилось с 997 до 9.

Президент подчеркнул, что Россия всегда будет открыта для сотрудничества с партнёрами из других стран в борьбе с терроризмом — вне зависимости от политического контекста.

«Конечно, необходимо развивать взаимодействие, координировать усилия с зарубежными коллегами. Прежде всего, разумеется, с партнёрами по ОДКБ и ШОС, с коллегами из других стран. В этой связи хочу ещё раз подчеркнуть: как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом — общим вызовом всему человечеству», — сказал российский лидер.

Противодействие коррупции

Путин также отметил, что ждёт от Федеральной службы безопасности более активных действий по борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что ресурсы, выделяемые на развитие страны, должны быть защищены.

Президент призвал сотрудников госбезопасности координировать эту работу со специалистами Счётной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств.

Путин привёл данные о результатах борьбы с коррупцией. По его информации, органами безопасности РФ возбуждено 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, ещё около 7 тыс. дел возбуждено другими правоохранительными органами по материалам ФСБ.

Вместе с тем президент призвал сотрудников ФСБ оперативно реагировать на нарушение прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо активно выявлять преступные схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику страны.

«Рассчитываю, что и вы в рамках своих полномочий внесёте вклад в решение важнейшей задачи по обеспечению законных прав и интересов и предпринимателей, и вообще всех граждан России», — подытожил Путин.

Пресечение деятельности ячеек

Ранее итоги борьбы с терроризмом подвели в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В ходе итогового заседания НАК и Федерального оперативного штаба в декабре 2018 года стало известно, что ведомства пресекли деятельность 37 террористических ячеек.

«Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и Ставропольского края», — рассказал на совещании глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, с начала года в ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. В дополнение к этому силовики задержали 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников террористов.

Говоря о задачах на 2019 год, Бортников отметил, что одним из целевых направлений является снижение уязвимости различных объектов (в том числе мест массового скопления людей) для террористических посягательств. Кроме того, необходимо повысить готовность к террористическим угрозам в морских акваториях.