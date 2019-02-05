Исчезновение без объяснений: почему Ракицкого могут перестать вызывать в сборную Украины после перехода в «Зенит»

Федерация футбола Украины удалила профиль Ярослава Ракицкого из раздела «Сборная страны» после перехода игрока в «Зенит». В ФФУ никак не объяснили изменения на официальном сайте, хотя ранее член исполкома федерации Сергей Макаров отмечал, что отъезд в Россию не должен повлиять на международную карьеру Ракицкого. Между тем некоторые бывшие футболисты украинской национальной команды раскритиковали защитника за контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Другие его коллеги отметили, что спорт — вне политики.

«Нужно уважать свой народ и свою землю»

Профиль защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого исчез из списка игроков национальной команды на официальном сайте Федерации футбола Украины (ФФУ). Информация об этом появилась в понедельник утром.

Выяснилось, что после обновления портала для опытного защитника неожиданно не оказалось места на соответствующей вкладке. При этом через поиск профайл футболиста найти можно. В нём он до сих пор значится игроком донецкого «Шахтёра».

С одной стороны, эта ситуация ещё не говорит о том, что Ракицкий больше не будет приглашаться в сборную, но с другой — как минимум вызывает вопросы, если принять во внимание, что футболист до недавнего времени являлся ключевым игроком национальной команды.

На международном уровне Ярослав дебютировал ещё в 2009 году и с тех пор провёл за сборную 54 матча, в которых забил четыре мяча. Под флагом Украины защитник принял участие в двух чемпионатах Европы, а в прошлом году помог национальной команде подняться в элитный дивизион Лиги наций. Футболист принял участие в трёх из четырёх матчей нового турнира, причём неизменно проводил на поле 90 минут.

Тем удивительнее, что Ракицкому не нашлось места на сайте ФФУ. Зато в линию обороны сборной по версии федерации попали 19-летний защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко, который пока провёл за национальную команду всего один матч, и футболист луганской «Зари» Александр Сваток, пока вовсе не имеющий опыта игры на международном уровне.

Впрочем, на родине Ракицкому сразу после перехода в «Зенит» намекнули на скорое завершение карьеры в сборной. В частности, на эту тему высказались два бывших игрока национальной команды — Артём Федецкий и Руслан Ротань. Первый подчеркнул, что выступать в РПЛ для украинца в настоящий момент недопустимо.

«Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов. Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что вызовы Ракицкого будут восприниматься негативно. Думаю, Андрею Николаевичу (Шевченко, главному тренеру сборной Украины. — RT) сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо», — приводит слова Федецкого LMN.

Ротань же отметил, что теперь Ракицкому будет тяжело попасть в сборную Украины.

В самом ФФУ ситуацию пока не прокомментировали, однако член исполкома федерации Сергей Макаров ранее подчёркивал, что футболист «ничего не нарушил».

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды. Переход в «Зенит» — это выбор самого футболиста. Исполком ФФУ по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», — приводит слова Макарова ТАСС.

А украинские болельщики переход Ракицкого в «Зенит» восприняли крайне болезненно. Примечательно, что ранее они критиковали Ярослава за то, что тот не поёт гимн Украины во время матчей сборной. Некоторые уже тогда призывали выгнать игрока из национальной команды.

«У меня поёт жена, когда смотрит по телевизору. Я знаю гимн, но настраиваюсь на игру, моя задача — выйти и показать хороший футбол. Думаю, людей должно устраивать, как я играю. Я всё доказываю на поле», — объяснил чуть позже Ракицкий.

«На Украине скоро выборы, политика вмешивается»

В России тему национальности Ракицкого предпочли не поднимать. В частности, президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил, что вверенная ему команда предпочитает играть в футбол, а не «проводить политические акции».

А полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выложил пост в социальных сетях в поддержку Ракицкого, прикрепив к нему совместное фото с другим украинским футболистом — одноклубником Тарасом Михаликом.

«Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого — хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это ещё раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе «Лидеры России» в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем — всё как раньше, в 2012 году», — написал Тарасов в Instagram.

ПетЮля: Украинский выбор из двух зол Глава FISU высказался об отказе сборной Украины от выступления на Универсиаде-2019 Посмотреть эту публикацию в Instagram Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе "Лидеры России" в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем - все как раньше, в 2012 году) #тарасмихалик#дружба#всеммир Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 4 Фев 2019 в 4:29 PST

Поддержали нового защитника «Зенита» и на Украине. Например, бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко заявил, что футболисты в сборную страны должны вызываться строго по спортивному принципу.

«На Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что, если футболист поехал в Россию, он делает что-то не так. Решать, кто войдёт в состав сборной, должен только главный тренер», — приводит слова Саленко «Чемпионат».

При этом бывший форвард «Динамо» подчеркнул, что потенциальный невызов Ракицкого в сборную не обязательно следует связывать с политическим аспектом.

«Он попал в более сильный чемпионат, где от него будут больше требовать. А в сборной сейчас нужно наигрывать молодёжь, чтобы они успели влиться в состав. Ракицкий — возрастной игрок, которого нельзя назвать незаменимым. Но если не вызывать его в сборную, то только по спортивным принципам», — добавил Саленко.

Как Зинченко едва не пропустил Евро-2016

Впервые тема невызова в сборную Украины футболистов, выступающих в РПЛ, была поднята в марте 2016-го. Тогда за несколько месяцев до начала финальной стадии чемпионата Европы в расширенном ростере команды не оказалось ни одного легионера из России.

Кроме того, в последний момент от работы с молодёжной сборной были отстранены сразу три футболиста, представляющие РПЛ, в том числе будущий чемпион Англии Александр Зинченко. Все трое были отправлены в расположение клубов якобы по причине вирусной инфекции. При этом на партнёров по сборной болезнь не распространилась.

А в «Уфе», за которую на тот момент выступал Зинченко, заявили, что украинец вернулся в команду абсолютно здоровым.

«Ну что здесь сказать? Вот Зинченко, сидит рядом абсолютно здоровый. Мы его отправили в сборную абсолютно здоровым. То они говорили, что не отправляли вызов, мы его продемонстрировали. Теперь у него инфекция. Что нам теперь, справку предоставить? Это смешно, конечно», — цитировал ТАСС генерального директора клуба Шамиля Газизова.

В результате Зинченко всё же поехал на Евро (хотя уже летом перешёл в «Манчестер Сити»), как и Богдан Бутко с Евгением Селезнёвым, которые спешно вернулись на Украину из РПЛ.

Сейчас за клубы РПЛ, помимо Ракицкого, выступают три футболиста с украинским гражданством: Тарас Михалик («Локомотив»), Денис Кулаков («Урал») и Олег Данченко («Енисей»), причём последний, как и Ракицкий, перебрался в Россию лишь зимой, хотя до того немало поиграл за «Анжи». В Красноярск полузащитник донецкого «Шахтёра» отправился на правах аренды. При этом осенью прошлого года Данченко получил первый вызов в сборную.

Кулаков же в национальной команде не играл с 2010-го, а 35-летний Михалик не вызывается в сборную, очевидно, из-за возраста.