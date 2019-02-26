Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На выполнение поручений Путина в рамках послания будет потрачено около 236 млрд ...
«Завуалированное предложение о переговорах»: согласится ли Трамп на встречу с Ма...
Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточн...
Страна за неделю с 18 по 24 февраля
Главная / Политика

Иранский Лавров заявил об отставке - СМИ

26 февраля 2019, 03:09  •  1 • Политика
Иранский коллега Сергея Лаврова глава МИД исламской республики Джавад Зариф объявил об отставке, пишет Reuters.
Об этом издание заявляет со ссылкой на сообщение в Instagram самого политика.
Отметим, что Джавад Зариф исполнял обязанности главы иранской дипломатии на протяжении более чем пяти лет - с августа 2013 года. Прежде того он занимал несколько престижных позиций на дипломатической службе.
Так, к примеру, в период с 2003 по 2005 год он был членом возглавляемой Хасаном Рухани делегации Ирана на международных переговорах по тегеранской ядерной программе. С 2002 по 2007 год Зариф представлял Исламскую Республику Иран в ООН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



1
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 20:39
Будет ли «Циркон» стрелять по Пентагону
25 февраля 2019, 17:24
"Будут заниматься общественной работой": "Газпром" покинули два зама председателя правления - СМИ
25 февраля 2019, 14:09
"Вы умеете короче и народнее": Симоньян напомнила Лаврову иную оценку американской элиты - видео
Загрузка...
25 февраля 2019, 07:39
В США судьбой Каддафи угрожают Мадуро и Ким Чен Ыну – Пушков
25 февраля 2019, 10:54
"Современная дыра в современной земле": Соловьев в прямом эфире застыдил Ковтуна туалетами в школах Украины - видео
25 февраля 2019, 07:39
"Пустые угрозы": Помпео не услышал сути предупреждения Путина
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.