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Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем

17 февраля 2019, 17:39  •  104 • Политика
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил, что провокации Израиля и политика США на Ближнем Востоке спровоцировали высокие риски войны. По его словам, ситуацию усугубляют грубые нарушения международного права.
Джавад Зариф заявил о высоком риске войны с Израилем на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Тель-Авив провоцирует военный конфликт, а ближневосточная политика США этому способствует.
"Риск войны велик. И он будет ещё больше, если вы будете закрывать глаза на грубые нарушения международного конфликта", - заявил глава иранского МИДа участникам конференции.
Зариф обвинил Тель-Авив в нарушении международного права во время бомбардировок Сирии, а также обрушился с критикой на Европу, закрывающую глаза на действия Израиля и США.
Он также добавил, что Тегеран сохраняет приверженность ядерной сделке 2015 года, а Франция, Великобритания и Германия не торопятся выполнять свои обязательства.
О выступлении иранского министра в Мюнхене пишет РБК со ссылкой на Reuters.

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