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«Интеграция завершена»: объёмы промышленного производства в Крыму выросли в два раза с 2014 года
26 февраля 2019, 19:09 • 127 • В России
С 2014 года объёмы промышленного производства Республики Крым выросли в два раза, а собственные доходы — в 2,5 раза, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. В итоге значительно увеличилось финансирование социальной сферы, а полуостров успешно интегрировался в экономическое, правовое, социальное и гуманитарное пространство России. Как отметили в Совфеде, за годы, пока Крым входил в состав Украины, регион пришёл в упадок, поскольку Киев не вкладывал средства в его развитие. В то же время за последние пять лет удалось добиться значительного прогресса. В Госдуме также отмечают, что промышленные предприятия Крыма буквально получили вторую путёвку в жизнь.
На судостроительном заводе «Море» в Феодосии РИА Новости © Сергей Мамонтов
За пять лет после воссоединения Крыма с Россией объёмы промышленного производства на полуострове выросли в два раза, собственные доходы — в 2,5 раза. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В итоге в несколько раз возросло финансирование всех отраслей. Так, на развитие социальной сферы в регионе теперь выделяется более чем в 2,5 раза больше средств. Финансирование образования увеличилось почти в три раза, культуры — в три с половиной раза, спорта — почти в четыре раза.
При этом некоторые отрасли, как отметил Аксёнов, стали получать в десятки раз больше средств. Например, на охрану окружающей среды сейчас выделяется в 23 раза больше денег, чем в те времена, когда полуостров входил в состав Украины.
По итогам 2018 года на развитие экономики было выделено около 82 млрд рублей. Сфера образования получила 32,2 млрд рублей, социальной политики — более 23,7 млрд рублей. Аксёнов сообщил, что за 2018-й расходы составили 175,5 млрд рублей — в 4,6 раза больше, чем в 2013 году. Прирост же валового регионального продукта составил 10%, а с 2015-го этот показатель увеличился в полтора раза.
Глава Крыма отметил, что в республике решены «проблемы, связанные с энергодефицитом, с ограничением транспортной доступности, которые тормозили развитие экономики».
За пять лет в регионе реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты. Теперь полуостров соединён с Кубанью Крымским мостом. Более полугода работает новый терминал аэропорта Симферополя, прокладывается федеральная трасса «Таврида». Кроме того, запущены новые электростанции — Таврическая и Балаклавская.
По оценке Аксёнова, завершена «интеграция республики в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России».
«Эмоциональный подъём крымчан»
В Совете Федерации отметили, что при Украине Крым не развивали, а, наоборот, пытались разграбить.
«Для России мы родная территория. Для Украины мы не были своей территорией, поэтому ничего в экономику Крыма не вкладывали, а в основном растаскивали то, что досталось нам со времён Советского Союза», — заявил RT член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, экономические вливания позволили значительно улучшить как промышленное производство и инфраструктуру, так и социальную сферу. Появились новые дороги, школы, детские сады.
В марте 2014 года в Крыму прошёл референдум о воссоединении с Россией. Тогда более 95% участников изъявили желание стать российскими гражданами.
«Второе дыхание»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в комментарии RT также пояснил, что Россия не только построила новые производства, но и смогла развить уже существующие.
«Оздоровление промышленности»
Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что 38 предприятий получили из бюджета республики 300 млн рублей. Также производства региона проводят модернизацию и внедряют новые технологии. Так, судостроительный завод «Залив» потратил на эти цели более 2,5 млрд рублей собственных средств, завод «Море» — более 500 млн, «Фиолент» — порядка 1 млрд рублей.
«Разумеется, у предприятий увеличились заказы — реализуются контракты на общую сумму свыше 22 млрд рублей. В целом уровень загрузки предприятий вырос на 20%», — пояснил RT Бальбек.
Он также добавил, что увеличение объёма производства приводит к расширению ассортимента продукции, создаёт новые рабочие места, повышает размер поступлений в республиканский бюджет. Таким образом, по оценке Бальбека, рост промышленности привёл к «оздоровлению экономики региона».
В феврале правительство выделило на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя более 310 млрд рублей. Государственная программа рассчитана на три года. За это время планируется развитие инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристической среды, стимулирование предпринимателей, расширение сети автомобильных дорог.
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