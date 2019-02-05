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Инспекторы приехали в Польшу, чтобы узнать накормила ли страна весь Евросоюз мясом больных коров

05 февраля 2019, 06:39  •  74 • В мире
В рамках журналистского расследования был раскрыт инцидент с забоем больных коров на мясо. Правда ли это, или ложь придется выяснить инспекторам из ЕС, которые направились в Польшу.
Инспекторы Европейского Союза начали свой недельный визит в Польшу с целью прояснить ситуацию о сообщениях, что больных коров незаконно забивали и тысячи килограммов мяса были экспортированы в более чем дюжину стран ЕС.
Все началось с сюжета частной телекомпании TVN, который содержал «секретные кадры», на которых запечатлены болезни коров, убитых на бойне в северо-восточном городе Острув-Мазовецка. Забой был произведен без ветеринарного врача, как это требуется по закону.
Польша является крупнейшим экспортером говядины. Данное мясо могло попасть в многочисленные страны Евсросоюза.

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